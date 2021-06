Babiš, piráti a polyamorie

14. 6. 2021

Prosím vás, dávejte si pozor, pan premiér říká, že se nás může kvůli pirátům rozšířit polyamorie. Je to prý dost nebezpečné, zatím na to nezabírá ani Sputnik V, a to je co říct. — Jiří Pehe (@JiriPehe) June 13, 2021

Zatím to vypadá, tvrdí pan premiér, že vám Piráti nastěhuji do bytu nebo domu migranty, protože jsou vítači. Těd to navíc vypadá, že tam pak s nima budou provozovat tu polyamorii. — Jiří Pehe (@JiriPehe) June 13, 2021

Dobrá zpráva je, že ve své snaze urvat hnědé okraje společnosti míří Andrej Babiš dokonce i pod to, co snese část jeho voličů. To, že je bylo možné přilákat na sociání davky, sliby ekonomického růstu a údajně manažérské řízení státu, neznamená, že přijmou koletování s fašismem — Jiří Pehe (@JiriPehe) June 13, 2021

I Klaus, Zeman a Babiš občas mluví pravdu…



Václav Klaus: Jsem poseroutka a hovňousek



Miloš Zeman: Jsem starý Narcis



Andrej Babiš: Jsem urputné hovado. — Jiří Pehe (@JiriPehe) June 12, 2021

Dezinformační kampaň urputného hovada jede na plné obrátky. pic.twitter.com/UGuOa5JoG8 — Jiří Pehe (@JiriPehe) June 12, 2021



Pozn. JČ: Takovéto články se prosím dnes v ČR vydávají v novinách, které snad někdy někdo považoval za seriozní. Vážně. Tohle prosím není vtip...