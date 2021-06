Maďarsko: Obavy ohledně účinnosti vakcíny Sinopharm

11. 6. 2021

Objevily se obavy ohledně účinnosti čínské koronavirové vakcíny Sinopharm, když se ukázalo, že mnoho lidí naočkovaných tímto přípravkem vykazuje nedostatečnou hladinu protilátek vůči koronaviru. I když zastánci čínského výrobku tvrdí, že očkovaní mohou stále mít buněčnou imunitu, přibývá důkazů o tom, že to není pravda, informuje Tamás Vaski.

Zakladatelka facebookové skupiny očkovaných s negativními testy na protilátky Beáta Englohnerová veřejně vystoupila poté, co její naočkovaná šestasedmdesátiletá matka nevykázala po obou dávkách známky imunity.

(Již delší dobu je známo, že sami Číňané specificky touto vakcínou - která při spolehlivých testech nevykazuje příliš vysokou účinnost, ačkoliv je dražší než většina západních protějšků - neočkují lidi nad 60 let. Přesto Orbánova vláda už nehodlá nakupovat žádné vakcíny z EU, staví továrnu a hodlá při očkování Maďarů primárně spoléhat na licenční čínskou vakcínu dosud neschválenou evropským úřadem EMA - pozn. KD.)

Skupina založená Englohnerovou zaslala otevřené dopisy premiéru Orbánovi, ministryni zdravotnictví a řadě zdravotnických expertů. Má k dispozici přes 170 laboratorních výsledků, které ukazují, že navzdory vakcinaci se nevyvinula imunita.

Na dopis reagovalo Národní centrum veřejného zdraví a prohlásilo, že momentálně neexistuje šance na třetí očkování a že v daném případě testy protilátek údajně nejsou spolehlivé.

Vláda údajně za zavřenými dveřmi provádí rozsáhlé testování vakcín. Podobné testy zahájily maďarské univerzity.

Nejde však jen o to, že lidé starší 60 let nevykazují tvorbu protilátek. Existují i příklady výrazně mladších lidí.

Virolog Miklós Rusvai tvrdí, že každá pátá osoba nad 60 let naočkovaná Sinopharmem si nevytvoří imunitu. Pokud do čtyř týdnů po druhé dávce nemá očkovaný v těle dostatek protilátek, měl by podle něj dostat třetí dávku jiné vakcíny.

Podle něj již někteří lékaři poskytují třetí dávky pacientům očkovaným Sinopharmem. Podobné případy třetího očkování se podle něj vyskytují také v Rumunsku. Spojené arabské emiráty a Bahrajn již začaly poskytovat třetí dávku lidem očkovaným Sinopharmem, přičemž Bahrajn k tomu používá vakcínu Pfizer.

V Srbsku proběhl výzkum s účastí deseti tisíc očkovaných, který zjistil, že ve věkové skupině 20-65 let až 90 % případů očkování proběhlo úspěšně. Přesto může b7ýt problém, že imunita typicky vzniká až dva týdny po druhé dávce a tvorba protilátek u lidí starších 65 let je výrazně slabší - zejména u mužů nad 70 let.

Imunolog Ernő Duda, profesor na univerzitě v Szegedu, tvrdí, že takové zprávy nejsou překvapením, protože Maďarsko používá vakcínu Sinopharm u lidí nad 60 let.

Doporučuje, aby ve všech takových případech probíhalo testování a případně přeočkování jinou vakcínou, aby si pacienti vytvořili imunitu před další vlnou pandemie na podzim.

Podrobnosti v angličtině: ZDE