Fujimori nebo Castillo: Peru mezi dvěma extrémy nesnášenlivosti

9. 6. 2021 / Fabiano Golgo





Oba kandidáti na prezidentský úřad v Peru byly špatnými alternativami. Jedna kandidátka,Keiko Fujimori, představuje globální krajně pravicovou koalici inspirovanou manuálem nenávisti Donalda Trumpa a podněcovanou novocarem Vladimírem Putinem, druhý kandidát, Pedro Castillo, představuje nejhorší levici - typ „caudillo“ (typický latinskoamerický populistický autokrat) a la Nicolás Maduro.



Keiko Fujimori slíbila dodržovat ústavu, která vzhledem k tomu, jak základní je takový slib, ukazuje, jaké hrozí nebezpečí: revize demokratických zásad, proti nimž bojuje její diktátorský otec Alberto Fujimori (který je uvězněn za porušování ústavy a za korupci).







Na druhou stranu Castillo oznámil, že chce vytvořit novou ústavu, se záměrem vložit do ní velmi nebezpečné populisticko-socialistické principy, které by z Peru mohly udělat novou Venezuelu. Nebezpečí se zdá být tak velké, že držitel Nobelovy ceny, autor Mario Vargas Llosa, který v roce 1990 kandidoval proti Albertu Fujimorimu a je jeho zuřivým odpůrcem, podpořil Keiko.



Keiko strávila několik let ve vězení za své vlastní propojení do korupce související s brazilskou stavební společností Odebrecht, zatímco Castillo má čistou minulost. Dostal se do ohniska pozornosti poté, co vedl tříměsíční stávku učitelů.



Ale Castillo, který pro marketingové účely začal nosit místní typ kovbojského klobouku, aby nalákal masy, je křesťanský fundamentalista a je proti homosexualitě a potratům. Bojuje, jako pravice, proti „indoktrinaci dětí ve školách prostřednictvím učení, že v přírodě existuje více než dvě pohlaví“. Castillo řekl svým voličům, že by rád zrušil Nejvyšší soud a zlikvidoval parlament, pokud nebudou souhlasit s jeho rozhodnutími.



Populisté po celé planetě straší své voliče údajnou hrozbou levice, a poukazují proto na autokratické vlády jako v bývalém Sovětském svazu, v dnešní Číně, na Kubě a nejnověji ve Venezuele. Levicové politické snahy ve Švédsku, v Nizozemsku, ve Francii, v Uruguayi nebo v Kanadě se zřídka používají jako vysvětlení toho, co levice znamená. Synonymy socialismu se staly vlády zločinců a tak je prezentována levice v populistické prezentaci.



V současné době, kromě Madůrovy narco-vlády ve Venezuele, temné vlády na Kubě, která nerespektuje lidská práva a základní svobody stejně jako je nerespektuje Bělorusko nebo Turecko, existuje vražedná zločinecká vláda levicové ikony Manuela Noriegy v Nikaragui. Noriega násilně potlačuje obyvatelstvo a ze své země udělal latinskoamerický Myanmar, kde jsou mladí lidé vražděni pod širým nebem, a to i za zveřejnění kritiky na Twitteru.



Problém je v tom, že levice proti těmto režimům nahlas nekřičí. I když jednají stejně jako diktátoři zprava. Vzhledem k tomu, že vůdci levice zavírají oči před levičáky, kteří zneužívají svou moc, jsou tito levicové autokraté používáni jako příklady toho, co se stane, když se dostane levice k moci.



Peru je rozervané mezi dvěma stranami stejné mince: extremismem. Dokud budou politici polarizovat společnosti, pravice i levice se bude snažit úplně zlikvidovat druhou stranu pomocí stejné taktiky, jakmile bude u moci.



Možná by politický střed měl od těchto dvou úspěšnějších politických strategií převzít jejich taktiku potlačování opačných názorů, a cenzurovat extremní ideologie. Představovat si, že civilizované myšlení zvítězí nad divokostí extrémní pravice i levice, je stejné, jako když si někteří Češi mysleli, že by dokáží slovy přesvědčit vojska Varšavské smlouvy v pražských ulicích v roce 1968, že se mýlili a že by se měli vrátit domů. Nebylo to k ničemu.



Neextremistické politické ideologie nemohou bojovat s tanky kamením.



I když jde o základní postulát demokracie, totiž právo na svobodu projevu pro všechny, tato svoboda je v existenciálním nebezpečí od infiltrace rétoriky, která demokracii ničí.



Svoboda může existovat pouze s určitými hranicemi, jinak se stane sebezničující. Právo nosit zbraň neznamená svobodu tou zbraní zastřelit jejího prodejce.

