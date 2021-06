Tábor letní, tábor pionýrský, tábor náš

10. 6. 2021 / Petr Haraším



Rok byly zavřené doma. Děti. Rok distancovaly před nějakou tou výstupně vstupní obrazovkou. Děti. Kila nahoru, sociální inteligence dolů. Dětí. To i tamto bylo ne povoleno, nebo přímo zakázáno. Dlouho bylo vůbec nejisté, zda se třetí vlnu, zvanou taktéž vlna Vánoční Babišovka, podaří do prázdnin rozvlnit do nicoty. Povedlo se. Britskou Alfu jsme zahnali, na indickou Deltu zatím netrpělivě čekáme. Vypadá to, vypadá, že i počasí nakonec přešlo z mrazíků a lijavců do teplot veskrze letních.



Tábory dostaly signály svobody a mohly se začít připravovat. Dalo se očekávat, že před konáním tábora bude muset dítko táborník na nějaký ten test, nebo mít jistotu prodělaného Covidu 19. S tím se dá souhlasit. Protože pak už jsou děti ve stejnorodém kolektivu a pro ten platí určitá pravidla, o kterých se psalo i zde na BL.



Před samotným nástupem se musí řádně děti otestovat. V pořádku, to každý pochopí. Ihned po ukončení školního roku se dá ještě povinnost uhrát na „čestně prohlašuji“. S pozdějším začátkem táborů bude muset táborník na test. Odborníci navíc říkají, že by měl být PCR. Pro jistotu. Pro jinou jistotu ministr Vojtěch kontroval nivelizací všech testů a dokonce i čestného prohlášení. Čestně prohlašuji, že by měla nastat další výměna ministra zdravotnictví. Některé děti mohou přiletět z mutační ciziny neřádně otestovány a mohly by zkazit celé táborové dobrodružství všem ostatním.







Pak kdy? Po sedmi dnech od začátku tábora a pak ještě jednou? A ještě jednou, když bude tábor trvat 21 dní? Kdo to zajistí a zařídí? Že by táborový zdravotník ve spolupráci s paní kuchařkou? Že by místní sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s nemístním vodníkem? Nebo lesní čarodějnice zvaná Jezefka ve spolupráci s početným rojem lesních pavouků? Nějaký mobilní pokrokový team?







Neziskovka Podané ruce má v Brně zaparkované zaparkované očkovací kamiony, ale že by ty zrovna vyrazily testovat? Nevím, nevím. Navíc teď, když jim Vojtěch zkrouhnul peníze na testy.







Nevím, nevím. Rodiče přijedou, vyzvednou si zašpiněné zablácené a vůbec více přírodní ratolesti a vyrazí. A vyrazí kam? Vyrazí všichni v ten samý den, v tu samou hodinu, aby nenarušili táborový řád? V odlehlé táborové krajině hromadně navštíví padesát letních smrdutců v navlhlém oblečení testovací centrum v nejbližším městečku? To tam budou nadšeni, až se vrhnou všichni dovnitř a začnou se vrtat v nose či plivat všude kolem. Místo zapovězených návštěv hradu děti vyrazí do testovacích laboratoří. Testuje se proto, aby byly chráněny před nákazou. Kdo je ochrání před nákazou v letních dovolenkových destinacích v zemích s velmi vysokým nebezpečím nákazy, když testování před návratem je takové podivné?

A tak opět bublá blízká říčka u lesíčka. Vodu ani tento rok nikdo neohřál. Snad příští rok. Pod splavem je voda pěkně studená. Na louce pod lesem se skví houfec stanů, kterým vévodí kuchyň a hlavní hangár. Pochopitelně někde tam i zavání kouzelné latríny. Co však zavanulo z ministerstva zdravotnictví a od samotného premiéra Babiše? Vím, on ty kvanta úřednických papírů nečte, on je jen nechá schválit a posvětí je svou velkouzenářskou prackou. Letní táborové děti se budou muset testovat každých sedm dní a z třítýdenního tábora jim tak ukradnou minimálně dva dny.Pionýrský tábor, kde jezdí šenovské děti, má pravidla, která zapovídají návštěvy rodičů. Trvá 21 dní. Mobily a podobná zvěrstva jsou povoleny, ale není možné je dobít. Leda pod rouškou noci se tajně přiblížit plížením ke kuchyni, což pochopitelně obnáší nebát se přítomného lesního hejkala. Pokud tedy soudruh Hejkal neúpí v karanténě a nemá zaražené vycházky na povinné strašení. Třítýdenní program s hlavní táborovou hrou a stovkami menších her tak krom malé velké hmyzí havěti, letních bouřek a nočních poplachů (a hejkala) nic neruší.Kdyby děti raději poslechli pana premiéra a jely třeba někam k moři, tak se testovat nic moc nemusí. A vůbec jaké testy budou potřeba? PCR? Akreditované antigeny? Antigeny samotestovací? Samotesty dle odborníků jsou naprosto k ničemu. Nic neodhalí, možná tak či onak falešně utvrdí testovaného. Ovšem právě tyto samotesty na odlehlém táboře dávají smysl a slibují proveditelnost. Hygienik bude spokojen. Pochopitelně testy mají uhradit rodiče nebo pořadatel tábora, který náklady promítne do zvýšené ceny. Odjezd do testovacích center je tak či tak zcela nereálný. Navíc samotný manuál pro tábory z útrob ministerstva zdravotnictví přeci zakazuje výlety táborníků na obdobná místa, aby se děti. Aby se děti nedostaly do kontaktu s možnou nákazou.Ať už je ten spolek vládních ochotníků s vrchním principálem Babišem nadobro a definitivně pryč.Než jsem to dopsal, Vojtěch couvnul. Když se před táborem nechá udělat PCR test, tak pak se nemusí veselý táborník testovat za sedm dní. A co se bude dít po dalších sedmi dnech? Na to nám odpoví pan Vojtěch v dalším pokračování tragitragického seriálu.