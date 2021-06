Když ON řekne krleš, tak musíme šturmem!

9. 6. 2021 / Petr Haraším



Podle úředníků ministerstva zdravotnictví byla přijímaná mimořádná opatření nesmyslná a nezákonná. Jde o ona mimořádná nařízení po ukončení nouzového stavu.



Na bleskurychlé rozvolňování tlačili snad všichni ministři.



Tak moc národ trpěl, že to už nesneslo odkladu.



Zdůvodnění mimořádných opatření se odbývalo jen prostým poukazem na stav Covidu na českém území.





Proč platí to a neplatí ono, nikdo neví a dokonce ani netuší. Sami úředníci kroutí hlavou nad tím, co nadřízení na ministerstvu předvádějí. Úředníci jednoho odboru se dotazují odboru druhého, proč to a ono, když ani toto ani tamto nijak nedává smysl.



Proč menší specializované obchody sedí na trestné lavici a velká centra skórují v útoku? Proč na masáže najednou hrr a tetovací salóny prr?



Úředníci ministerstva moc dobře věděli, že nařízení správní soudy zruší jako Kreml sklady u Vrbětic.



Chce-li vláda omezovat, musí nejprve řádně odůvodnit, jak omezení konkrétně pomůže proti šíření epidemie pandemie. Ne komu pomůže k penězům, ale jak reálně zabrání dalšímu rozšiřování nákazy.



Po ministerstvu zdravotnictví kolují emaily s textem, že odůvodnit nařízení nelze, že důvody neexistují a že jde o protizákonná mimořádná nařízení. Shora je však nezájem o právní a odborné názory níže položených úředníků.



MeSES nesouhlasil s překotným rozvolňováním všeho a všude. Proto byly vytvořeny postupné rozvolňovací balíčky. Balíček šest ještě do předvčerejška chyběl.



Nastala však kolize mezi snahou rozvolnit v zájmu ekonomiky, zvláště pak hospod a heren, a zájmu ochránit Česko před novými mutacemi s následnou vlnou z Delty.



Problém bude v tom, že vláda marketingových podvodníků pandemický zákon těžce zvorala. Rozhodli se tedy tlačit silou jako „Chaňa s Rylou“, pokud to šlo, a když už ne, tak se Babiš promptně vypořádal se skupinou MeSES a rozvolnil ve velkém.



Babiš nařídil ministrovi a ministerstvu zdravotnictví, aby na slovo poslouchali odborné skupiny. Což také dobrovolně povinně činili. MeSES stále připomíná, aby vláda nepospíchala s přílišným rozvolněním a aby se striktně držela dohodnutých balíčků rozvolnění. V případě náhlé krize, ať je rychlá možnost reagovat. Skupina MeSES je skupina odborníků z více oborů, která připravuje odborné podklady a návrhy pro vládu. Právní záležitosti mají ovšem řešit vládní právníci. Od toho tam jsou.



Draze nakoupené monoklonální protilátky splnily svou zásadní marketingovou roli. Premiér Babiš je v potu tváře sehnal, do Česka dovezl, protože nikdo jiný to zvládnout nejen neumí, ale ani nesmí. A teď ty umělé ramenaté bílkoviny hnijí někde ve skladech a sní o souboji se spike proteiny. Firmy Eli Lilly a Regeneron počítají své brzké mrzké zisky a u nás začíná panovat obava, že drahé léky neudáme. Nemocnice v těchto moderních lécích mají utopeno skoro tři čtvrtě miliardy.



Stát mlčí. Rozšíření skupin vhodných pacientů, které měly mít nárok na podávání těchto léků, bylo pozdní jako Faunovo pozdní odpoledne. Není potřeba kvalit matematických géniů, aby se vědělo, že bylo dost pacientů, kteří na tyto drahé léky měli nárok. Proč je nedostali? Že by nějaké podvědomé reliktní záření z dob minulých komunistických? Stále dlužíme přátelskou pomoc Tchajwancům. Možná by se jim tyto léky hodily právě teď.



Cestování ze zahraničí



Pan Smejkal doporučuje (a nejen on), aby každý, kdo se vrací z ciziny, byl obětován. Pardon, otestován. Otestovat všechny. V podstatě se příchozí do republiky dovedou umně vyhnout testovacím nástrahám. Za pár miliard korun budeme mít aspoň nějakou jistotu, že si sem nevlečeme nějakou zlověstnou Tetu. Vyvedený návrat turistů z Tuniska varuje. Připomínám, že den totálního lockdownu může přijít až na 4 miliardy. A provést by se měly také sekvenace u všech, na které ukáže prstem PCR test. Zvedněte někdo toho Babiše ze země. Děkuji.



Pan Smejkal na premiéra Babiše požaloval, že se loni kamarádil s epidemiologem a vakcinologem Beranem, který požadoval problematické naočkování jen rizikových skupin. Zbytek promořit. A umořit. Takové lži. Vždyť je přeci vidět, jak očkovací guru Andrej denně postuje, kolik sta tisíců naočkoval v ANO marketingových universálních centrech. Volte mňa, tři dny po sobě přes sto tisíc. Ono je vůbec velkou záhadou, proč se po roce vynořila zanořená Dvanáctka odborníků-promořovačů, kteří vzývají boha promořování, bohyni netestování s bůžkem nesekvenace.



Pan Smejkal navrhoval, aby host v hospodě bez dovolení nebyl. Když nebude mít patřičný papír, tak nepatřičně poletí za asistence chránit a pomáhat.



Nejvyšší správní soud už nejednou vyprovodil vládní nařízení ze soudní síně s verdiktem… „vinen“! Jenže tohle vládu profesionálů každým coulem nemůže zviklat. V polovině května soud konstatoval, že je nařízení nedostatečně odůvodněno. Jenže ono to odůvodnit nejde. Tak co s tím? Nic.



Vládu pevně drží u vlády KSČM spolu s SPD a z Hradu partu objímá všeobjímající položivý Zeman. Tak se nic měnit nemusí. Soud si může kafrat dál a my jedeme také dál. Odpovědnost premiéra? Není. Odpovědnost ministra zdravotnictví? Kdeže. A stejně se mění rychleji než mutace koronaviru. Odpovědnost legislativců z ministerstva? Nenechte se vysmát. A tak se mimořádná nařízení vydávala nikoli v souladu se zákonem, ale v rozporu se zákonem. Ministerstvo rozsudky pilně studuje, aby se poučilo. A již řádně poučené udělá to stejné, jak to dělalo předtím i potom.



Do hospody bez testu nelez. Celý pandemický problém se u nás smrsknul na otázku: „s čím, nebo s nečím do hospody a kdo nebo nekdo to bude kontrolovat nebo nekontrolovat“? Naštěstí funkce kontroluj byla sňata z hospodského. Zákazník zvaný „náš pán“ bude muset předložit požadované dokumenty možné přítomné kontrole hygieniků jištěné policií. Nevím, znamená to tedy, že stát plně garantuje, že se v hospodě, hospůdce či na zahrádce nebude vyskytovat nezodpovědné individuum, šířící kolem sebe „koronáče“ ve velkých náložích?



Ministr Arenberger řekl, že kdo nebude vybaven požadovaným glejtem, tomu hrozí velké sankce. Jak velké? To raději nezmínil. Kdyby stát napařil nezodpovědným zodpovědné pokuty, fungovalo by to lépe. Ještě by mohli prozradit jméno odborníka, který chtěl v hospodách a v nákupních střediscích vypnout net.



K těm odborníkům na zákony a zákonné postupy. Další verdikt soudu opět hodil úředníkům ministerstva jejich nařízení na ministerskou hlavu a už má té neschopnosti dost. Další zrušené nařízení. Omezovat se smí, ale zakazovat nikoli. Soud chtěl, aby se ministerstvo opět poučilo. Zbytečná práce. Jedou totiž dle vzoru Babiš, a ten se nikdy nemýlí, mýlí se soud. Pokračujeme až do chvíle, kdy je za pachatele rozvolnění označen soud a nikoli vláda.



Alespoň zákazník hospod českých je mazaný a do hospod vyrazil poučený v právních záležitostech. Prověřující hygienici tvrdí, že právní výmluvy nebyly, policie říká, že byly. Kdo lže, to ať si každý určí sám. Spustily se prověrky. Jestli šlo o pětiminutovky, nebo o prověrky stranické? Není známo. Poučený host ví, že se může vymluvit na paragraf 53 a 55. Mnohý host hospody a restaurace byl připraven a ukázal fotku s negativním testem. Bylo nebo nebylo na každé fotce totéž? Nelze ověřit. Mládež útočila čestným prohlášením o negativitě. A tak nepadla žádná pokuta, vše je v pořádku naprostém a nám je tu hej.



Právník radí vyslovit kouzelné právní zaříkávadlo: „Využívám svého práva podle paragrafu 53 a 55 správního řádu a odmítám na jeho základě podávat jakékoli vysvětlení, výpověď nebo předkládat jakýkoli důkaz“. Kdyby byl orgán mazaný, počkal by, až je host notně opit, a pak by si měl tu větu nechat odříkat znovu a pečlivě zaznamenat.



Aby bylo hej ještě víc, tak bezinfekčnost byla stanovena již za tři týdny po první dávce. Není známo, z jakých hlubin nevědomí vláda loví, ale loví tam často. Hlavně že je to příjemné pro voliče. Prý hledali v literárních zdrojích. Co jsou literární zdroje? Neználkovy příhody na Čapím hnízdě? Že by? Donedávna byl jeden bezinfekční až dva týdny po druhé dávce. Vakcinologická společnost i klinická skupina Ministerstva zdravotnictví byly proti, ale kuš vy jedni Jidáši. Odborné neliterární studie upozorňují na to, že jedna dávka v žádném případě nikterak valně bezinfekčnost nezaručuje. Když k tomu dodávají, že indická Delta ráda hoduje právě na očkovaných jen jednou dávkou vakcíny a na dětech, kterým chceme sundat roušky i ve škole, tak vítejte v zajímavých časech. Znovu. Zdravíme z Bánova na Uherskohradišťsku.



Koncem května už můžeme. Jaký to krásný pohled na otevřenou nálevnu. Nejvyšší správní si nedá pokoj a vykládá mimořádná nařízení vlády tak, jak si vláda vůbec nepředstavovala. Nebo představovala? Soud řekl, že neexistuje legislativa, která by nutila hospůdky býti zavřené. Zavírat nelze plošně. Stravovací služby v pandemickém zákoně nejsou dokonce uvedeny vůbec. Tudíž nelze omezit, natož zakázat. Ani podle pandemického, ani podle zákona o ochraně veřejného zdraví. A mne napadá, kdo dělal pandemický zákon a nechal tam takovou díru, za kterou zas budeme platit?



Nejvyšší správní soud se ke konci května rozjel. Ono to vypadá, že tu vládu snad nemá rád. Soud zrušil nařízení o povinné ochraně. Dýchacích cest. Opětovná nezákonnost. Kdo dýchal přes slinták či respirátor, má se dostavit na Čapí hnízdo, dostane tam slevu na surikaty a koblihu zdarma. Zase špatné odůvodnění. 21 dní jsme nezákonně dýchali do roušek. Co si o tom pomyslí veřejnost, která proti rouškám vystupuje? To muselo být veselí u antirouškařů. Nošení roušek a užívání respirátorů je potřebné, to vláda pod vedením Babiše a nastolená Zemanem je nepotřebná, a tudíž zbytečná.



No a pak to prasklo. Prasklo co? Prasklo to, že úředníci na ministerstvu zdravotnictví moc dobře věděli, že přešlapují, překračují a obkračují zákony. Varoval je vysoce postavený úředník již koncem února. Varoval, že podle zmršeného pandemického zákona nemohou plošně zakazovat. Plošné roušky a respirátory, plošné zavírání škol, plošné zavírání čehokoli. Že jim to soud zruší. A že ministerstvo bude platit. Platit budeme všichni. Mimochodem, takto závažné informace putovaly k tehdejší hlavní hygieničce Jarmile Rážové a věděl o tom i náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar. Takže pachatele bychom měli, teď si jen počkáme na obvinění od Babiše a vlády. Samozřejmě pachatelem bude úředník, který na problematiku upozornil. Mimořádná opatření ovšem musela vždy schválit vláda Andreje Babiše. Buďto neví, co schvalují, nebo je jim to jedno. B je správně.



Dopadlo to nakonec tak, že kvůli nařízení soudu musela vláda odborníků dát hospodám zelenou. Ne zelenou lihovinu. Vláda demokratické země byla donucena k zákonným postupům. To se na školení StB premiér asi nenaučil. Zapamatujte si to, občané, nikoli kvůli neschopnosti vlády a Babiše zvláště, ale kvůli aktivistickým soudům. To se bude u jisté scény nadmíru líbit. Ministr právník Vojtěch to ale požene až k Ústavnímu soudu. Ještě uvidíte.



A za roušky všude, kam se podíváš, mohou úředníci. A proč? Protože slovy pana premiéra „úředníci nepřemýšlejí“. Na vládě to totiž nestíhají číst, takže za to může úředník. Aktuálně vláda schválila testy na dětských táborech. Četli, nebo nečetli? A až to bude premiér slavnostně rušit, protože to rušit bude, zase zazní už nám tolik známé. Ty, úředníku, tytyty. Třes se!



Zatím ve vnitřních prostorách hospod budou platit stejná pravidla jako u zahrádek, čili žádná vymahatelná. Na diskotékách nebude povolen tanec, hudba živá a zpěv. Konečně mám šanci i já. Pokud tedy nejsem ten „cyzák“.





