Koronavirus: Británie čelí podstatně nové vlně nákaz

Průběžné zpravodajství:

10. 6. 2021



- Británie nyní čelí "podstatné třetí vlně" nákaz covidem, ukazují nové matematické modely, varoval profesor Neil Ferguson, ale dodal, že rozsah třetí vlny bude záviset na to, do jaké míry dokáží vakcíny ochránit občany před hospitalizací a úmrtím před novou indickou variantou (variantou Delta). Situace je nejasná i v důsledku dalších dosud neznámých faktů. Od začátku dubna, kdy indická varianta tvořila jen 0,2 procent britských nákaz, se exponenciálně rozšířila a tvoří nyní více než 70 procent nákaz v Británii. Asi 80 procent Britů však má nyní protilátky proti covidu, buď od očkování nebo od nákazy. Otázka je, jak jsou efektivní. První vakcína dostatečně nechrání, druhá až čtrnáct dní po očkování a není jisté, kolik měsíců imunita vydrží. Proto se bude na podzim zřejmě očkovat třetí vakcínou.



- V Británii bylo za poslední den nakaženo covidem 7540 osob, před týdnem byl denní počet nákaz 3210 osob. V nemocnicích je nyní v Británii 1024 osob, o 103 víc než minulý týden. Za posledních 24 hodin zemřelo na covid 6 osob. 60,9 procent Britů obdrželo první vakcínu, 42,7 procent obdrželo i druhou vakcínu. Nákaza se soustřeďuje především v severní Anglii v hrabství Lancaster.



- Francouzský premiér Jean Castex je v karanténě poté, co byla covidem nakažena jeho manželka.









- Očkovací program v Británii rozbil vazbu mezi nákazami, hospitalizacemi a úmrtími, tvrdí šéf britského zdravotnictví Chris Hopson. Hospitalizováni jsou nyní daleko mladší lidé, jsou méně klinicky zranitelní, a proto dochází k daleko menší úmrtnosti.- Sociální distancování během pandemie zřejmě oslabilo imunitní systém malých dětí, kteří nemají dnes imunitu před běžnou rýmou a chřipkou, což je činí zranitelnými, až skončí karanténní opatření. Ke kontaktu s virálními patogeny dochází pravidelně a i když to pokaždé nevede k onemocnění, vystavení virům připravuje imunitní systém proti hrozbám, pokud by se ojevily znovu. Virologové mají ale obavy před virem RSV, který způsobuje vážné onemocnění plic u dětí mladších jednoho roku a není proti němu vakcína.- České ministerstvo zdravotnictví nebude očkovat vakcínou Astra Zeneca lidi mladší 60 let.- Britský soudce rozhodl, že britská vláda loni v březnu jednala protizákonně, když udělila soukromé firmě kamarádů ministra Michaela Govea kontrakt pro covid bez veřejné soutěže.- Občané Evropské unie usuzují, na základě zkušeností s pandemií, že EU nedokáže dobře reagovat na krize, ale nespokojenost s národními politickými scénami je ještě vyšší a většina občanů EU podporuje členství jejich země v evropské organizaci a chtějí silnější blok, intenzivněji založený na spoluráci.- Spojené státy zakoupí půl miliardy vakcín firmy Pfizer a budou je distribuovat do 100 zemí světa. Joe Biden se tak snaží obnovit globální vliv USA a jejich dobrou pověst.- Pákistán proočkoval 10 milionů svých občanů.