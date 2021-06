V Polsku je nebezpečné "vypadat jako teplouš"

To se v poslední době v Polsku jeví jako populární trend. Jedna herečka v telenovele se dostala do palcových titulků, když se podělila na sociálních sítích o své myšlenky ohledně ošklivých lidí. Podle ní je na sociálních sítích nový trend ukazovat ošklivost a tato herečka s tím není spokojená, zřejmě by chtěla vidět jen krásné lidi. Mohla doufat, že se její apel se setká s pochopením, protože došlo k několika výzvám k odstranění Ryszarda Terleckého ze strany PiS z funkce místopředsedy parlamentu, ale přestože to není zrovna nejkrásnější člověk (je veřejně známo, že během svých hippie časů hodně experimentoval s drogami, včetně čichání lepidla, a jeho tváři to dodalo vzezření hodné člena skupiny The Rolling Stones), bylo to vlastně o něčem jiném.