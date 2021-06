Máme tu spoustu zbytečných vysokoškoláků, kteří měli raději jít na učňák a dělat něco užitečného, píše Filip Pertold.







Ostatně už tu máme druhou krizi na trhu práce za posledních deset let, která jasně potvrzuje... že to tak není. Vlastně je to opačně, ale kdo by se nějakými statistikami dneska trápil, že.







Největší pokles zaměstnanosti u učňů, jako vždy.