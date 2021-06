Rusko: Pokud bude pokračovat demografický pokles, země během jedné generace zkolabuje

9. 6. 2021

Rusko je největší zemí na světě, ale v mnoha regionech žije jen málo lidí a ekonomický rozvoj se soustředí na extenzívní přístup. V důsledku toho bude za 20-30 let čelit kolapsu, pokud se nezmění současný trend úbytku populace, uvádí hlavní specialista ministerstva zdravotnictví na reprodukční zdraví Oleg Apolichin.

Demografická změna se tak stává nejen společenským problémem, ale také masivní národně bezpečnostní výzvou. Populace klesá, protože počet umírajících převyšuje počet nově narozených a starší lidé poprvé v dějinách Ruska tvoří zhruba stejný podíl obyvatelstva jako mladší. Jelikož důchodci už nepracují a ruská ekonomika závisí na nových vstupech místo na větší efektivitě, znamená to břemeno pro mladé a podkopává to ekonomiku.

Mladší lidé mají stále menší sklon pořizovat si děti, protože je stále více ovlivňuje konzumní psychologie. Ta je vede k otázce, co přesně prospívá přímo jim, místo aby se ptali, co prospívá zemi jako celku. Ruští muži dokonce mají v této oblasti ještě nepříznivější vliv než ženy.

V posledních dekádách zpoždění mezi zahájením sexuálního života a manželstvím narůstá a nyní dosahuje takřka deseti let. Během této dekády si mladí Rusové užívají sexu, ale bez jakéhokoliv úmyslu mít děti. Přístupy formované během tohoto období také pokračují v manželství a lidé dále odkládají, nebo se dokonce rozhodují vůbec nemít děti.

Rusové začínají se sexuálním životem stále dříve a vstupují do manželství stále později. V důsledku toho i páry, které chtějí děti, si je pořizují mnohem později. V období mezi lety 1995-1999 činil průměrný věk matek při narození prvního dítěte 20,9 roku. V letech 2015-2017 už to bylo 26,1 roku.

To kromě jiného znamená, že lidem zbývá méně let na to, aby měli více dětí, a roste pravděpodobnost, že ženy i muži budou trpět problémy s plodností. Například ženy nad 35 let jsou nejen méně plodné, ale také častěji trpí chorobami, které činí těhotenství problematickým.

Podrobnosti v ruštině: ZDE