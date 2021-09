Bohatý svět neposkytl vakcíny chudému světu a bude jich stamiliony vyhazovat

27. 9. 2021

I když si myslíte, že lidé nejsou nic jiného než sobci, kteří se nestarají o nikoho mimo svůj vlastní klan, přesto je ohromující, že svět zůstává skoro úplně neočkován, píše Nick Cohen. Není to jen morální urážka, že bohaté národy nechávají zbytečně umírat miliony lidí, ale je to také útok na náš vlastní zájem.



V zemích, kde neexistuje řádné zdravotnictví, přetrvávají obvyklé problémy s distribucí, ale nikdo nepochybuje, že by se daly odemknout biliony dolarů investováním částky na vakcíny, která je ve srovnání s tím minimální. Bohatý svět přesto tyto penize nevydá. Ani proto, aby zlikvidoval možné riziko, že virus zmutuje ve variantu, která se vyhne vakcínám.



Pokud má být reakce světa na pandemii vodítkem, velké sliby, které vlády nyní dávají, že budou jednat proti klimatické katastrofě, nebudou nikdy splněny. Jestliže státy neberou vážně bezprostřední nebezpečí pandemie, které jim hledí do tváře, přijmou skutečně trvalá a nákladná opatření proti změně klimatu, která vyžadují oběti a závazky po celá desetiletí?



Na orázku, proč svět takhle jedná, odpověděl Gordon Brown s obdivuhodnou stručností: „Je to nacionalismus a stupidita.“



To, co nazval generální tajemník OSN António Guterres „obscénností“ nezájmu bohatého světa o osud ostatních lidí, má dvě části. Za prvé, slibované dodávky vakcín do chudého světa nikdy nedorazily. Analytici dat z Oxfordské univerzity zjistili, že Spojené království dodalo méně než 7% vakcáín, které slíbilo rozvojovým zemím. Celkově z 554 milionů vakcín slíbených nejbohatšími národy bylo dodáno jen 90,8 milionu, tedy 16%. Ty, vakcíny, které byly do chudého světa odeslány, tam dorazily náhodně a nesystematicky, což znemožnilo plánování očkovacích kampaní.



Argumenty o tom, zda je správné, aby se bohaté země zapojovaly do lékařsky pochybných iniciativ očkování teenagerů nebo očkování lidí třetí vakcínou, jsou téměř irelevantní. Do února 2022 bude vyrobeno 15 miliard vakcín: je to více než dost na proočkování celého světa. Vlády se však v důsledku svého neurotického nacionalismu proměnily lakomce, kteří hromadí více vakcín, než by kdy mohly potřebovat.



Druhá obscénnost spočívá v tom, co se s vyrobenými vakcínami stane. Airfinity, společnost zabývající se vědeckou analytikou, odhaduje, že do konce roku 2021 zlikvidují země skupiny G7 241 milionů vakcín, protože do té doby budou prošlé. Gordon Brown konstatuje, že je to hanebné a chce poslat tuto informaci Bidenovi, Johnsonovi a Evropské unii.



Je klišé Zápdu považovat chudý svět za plný zkorumpovaných a neúspěšných států. Představte si, jak by o nás nyní mohly informovat africké a asijské televize. Televizní štáby by mohly natáčet hromadné ničení vakcín, drcených na skládkách, a reportéři by k tomu mohli konstatovat, že dětinští a nezodpovědní lidé ze Západu tak strašně plýtvají, že není možné dopustit, aby si sami vládli.



Racionální sebezájem je nejlepší formou sobectví a dnes zjevně chybí. Častější je zahořklé zápecnictví, který začíná tím, že nechceme myslet na lidi v jiných částech světa a končí tím, že je nenávidíme.



Měli bychjom vědět, že nebudeme v bezpečí, dokud nebudou všichni v bezpečí. Jenže veřejnost na to kašle. Média nás informují, kolik lidí bylo nakaženo v naší zemi covidem, kolik je hospitalizováno a kolik lidí umírá. Ale nikdy nám neřeknou, kolik vakcín jde do zemí, které si je nemohou dovolit koupit. Dokud se to nezmění, nebude existovat žádná naděje na potlačení pandemie, natož na odstranění katastrofální klimatické krize, která se na nás řítí jako nezastavitelná bouře.









