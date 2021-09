I dvacet let po útocích z 11. září mohou teroristé použít jaderné zbraně

17. 9. 2021

Když se Američané 11. září 2001 vzpamatovávali z teroristických útoků, mnoho lidí si kladlo jednu otázku: Může přijít ještě něco horšího? Kdyby teroristé, kteří zaútočili 11. září, měli v letadle surovou jadernou bombu, nešlo by jen o věže dvojčat - celá dolní polovina Manhattanu by se proměnila v trosky a popel se statisíci mrtvých a zraněných.

Tato možnost byla bohužel až příliš reálná. Vyšetřování po útocích odhalilo soustředěné úsilí Al Káidy získat jaderné, biologické a chemické zbraně. Jaderný program byl podřízen nynějšímu vůdci skupiny Ajmánu az-Zaváhirímu. Teroristé dospěli k provádění hrubých, ale sofistikovaných testů konvenčních výbušnin pro bombový program v afghánské poušti. Několik týdnů před 11. zářím se Usáma bin Ládin a Zaváhirí setkali se dvěma vysoce postavenými pákistánskými jadernými vědci a diskutovali o tom, jakým způsobem by Al Káida mohla získat jaderné zbraně, píše Matthew Bunn na webu časopisu The Bulletin of the Atomic Scientists.



Ale to bylo tehdy. Dnes Al Káida i další významná džihádistická teroristická skupina - Islámský stát, utrpěly obrovské rány, jejich charismatičtí vůdci jsou mrtví a mnoho dalších lídrů bylo zabito nebo zajato. Protiteroristická koalice pod vedením USA zničila geografický chalífát Islámského státu v Iráku a Sýrii. V posledních letech nebyla spousta teroristických útoků o mnoho sofistikovanější než najetí dodávkou do davu. Al Káidě se od 11. září 2001 nepodařilo provést jediný úspěšný útok ve Spojených státech. Je teroristický jaderný útok i nadále důvodem k obavám?



Stručná odpověď bohužel zní "ano". Pravděpodobnost, že by teroristé získali a použili jadernou bombu, se zdá být nízká, ale následky by byly tak ničivé, že stojí za to zvýšit úsilí, aby se teroristé nikdy nedostali k základním ingrediencím jaderné bomby.



Pokud by se teroristům někdy podařilo proměnit centrum moderního města v doutnající radioaktivní ruiny, změnili by dějiny. Ekonomické, politické a sociální důsledky by se projevily po celém světě. Obavy z toho, že by se to mohlo opakovat – což vychází z tvrzení teroristů, že už mají ve městech ukryty další bomby a že je odpálí, pokud nebudou splněny jejich požadavky – by mohly vést k útěku lidí z velkých měst. Reakce po 11. září - agresivnější zahraniční politika USA, rasistická nevraživost, rozšíření vládních pravomocí, omezení občanských svobod - by byla daleko drastičtější, jakmile by si lidé uvědomili, že materiál pro takovou bombu lze ukrýt v každém kufru.



Prezident Biden před těmito nebezpečími varoval. Nyní nastal čas, aby jednal. Navzdory mnoha dalším prioritám, které má na stole, je načase, aby zahájil novou, rozšířenou iniciativu v oblasti jaderné bezpečnosti. Ta by měla zajistit, aby byl jaderný arzenál na celém světě zabezpečen a evidován podle nejvyšších standardů; aby byly kladeny velké překážky pašerákům jaderných zbraní, aby byly jednotlivé státy odrazovány od pomoci teroristům s jadernými, biologickými nebo chemickými zbraněmi a aby byla odhalena a neutralizována teroristická jaderná spiknutí. Riziko "jaderného 11. září" bude trvat tak dlouho, dokud budou na světě existovat teroristé s velkým potenciálem, jakož i materiál potřebný k výrobě jaderné bomby.



