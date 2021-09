Covid ukazuje, že postkomunistická Evropa patří stále do Ruska

16. 9. 2021 / Boris Cvek

Obr.: Hospitalizace v ČR

Vzpomínám si na pozdní jaro 2020, kdy se v Česku diskutovalo o tom, jak skvěle jsme, a to zejména ve srovnání se západem Unie, dopadli v pandemii. Uvažovalo se dokonce o nějakých vědecky znějících zdůvodněních, např. postkomunistická Evropa dopadla skvěle, protože se zde déle než v západních zemích očkovalo proti tuberkulóze. Famózní úspěch České republiky byl tehdy „všem“ zcela jasně srozumitelný: dva měsíce jsme se opravdu solidarizovali, zavřeli jsme nemocnice i školy, a porazili jsme covid. Během léta 2020 se dokonce mezi odborníky v Česku vážně diskutovalo o tom, že covid už „slábne“ (ve skutečnosti se jen šířil mezi mladými, takže zabíjel méně).

Pavel Řehák, ten muž s excelovou tabulkou, který na jaře 2020 „zachránil republiku“, v jednom rozhovoru pro Český rozhlas tvrdil, že ještě během září 2020 nebyl v České republice odborný konsensus, zda covid už není slabší a zda má smysl se jím vážně znepokojovat. Kdo by ostatně měl odvahu, říkám si, vysvětlit veřejnosti, že na jaře nebylo ve skutečnosti nic vyhráno a skutečný děs nás teprve čeká? Po tom krásném létě, které jako by potvrzovalo, že vítězství se stalo. Po těch přinesených obětech! Nikdo veřejnosti na jaře 2020 neřekl, že pro boj s pandemií budeme potřebovat dlouhodobě udržitelná opatření, která umožní žít pokud možno normální život.

Výsledek je takový, že podle vědeckého časopisu eLife (ale ta data odpovídají už dříve známým číslům) postkomunistická Evropa dopadla naprosto katastrofálně, a to i ve světovém srovnání. Čísla mluví za všechno (jde o počty mrtvých nad průměr na sto tisíc obyvatel): Bulharsko 460 (nejhorší ze všech sledovaných zemí hned po Peru), Srbsko 400 (Chorvatsko ale jen 210 a Slovinsko 180), Litva 350, Česko 320, Polsko 310, Slovensko 310, Rumunsko 280, Maďarsko 240. Srovnejme to se Skandinávií: Norsko mínus 30, Dánsko mínus 10, Finsko 10, Švédsko 90. A další západní země: Irsko 30, Německo 50, Rakousko 110, Francie 110, Nizozemí 110, Belgie 140.

Symbolem hrůzy a často i pohrdání kvůli údajné zaostalosti zdravotnictví a chaosu byla na jaře 2020 Itálie. Její celková bilance je ale výrazně lepší než naše: 210. Španělsko je dokonce ještě lepší: 190. A učiněným zázrakem je Řecko: 70. Británie je na čísle 160 a USA na čísle 190.

Někdo by měl udělat pořádnou analýzu toho, co spojuje země, které v EU dopadly nejhůře, a co spojuje země, které dopadly na úrovni Dánska, Německa, Irska nebo Řecka. Jisté je, že postkomunistická Evropa, nota bene ve srovnání třeba s Řeckem, dopadla naprosto děsivě. Rusko dokonce ještě hůře než ČR: 340. Jisté také je, že úspěch v tom, jak zvládnout covid, nemusíme hledat nikde v Číně nebo Vietnamu nebo na Novém Zélandu. Máme ho přímo doma v Unii, hned za našimi západními hranicemi je Německo a severně od něj Dánsko. Byli bychom se ale jistě spokojili i s výsledkem Rakušanů raději než s našimi čísly. Ba italský výsledek by ve srovnání s námi znamenal 110 životů na 100 tisíc obyvatel zachráněných, tedy asi o 11 tisíc mrtvých méně.

Ještě jednu věc bych rád zmínil pro kontext: takové Švédsko nedopadlo nijak skvěle ve srovnání s Dánskem nebo Norskem. Ve Švédsku se ovšem efekt boje proti pandemii zvětšoval: na jaře 2020 tam zemřelo velmi mnoho lidí při nízké náloži viru v populaci, na podzim 2020 mnohem vyšší nálož viru v populaci způsobila srovnatelnou vlnu mrtvých jako na jaře 2020 – ale na jaře 2021 už ve Švédsku nebyla nadprůměrná úmrtí při masivní náloži viru v populaci.

Lze chápat, když se pandemie projeví tak, že nepřipravenou zemi na začátku rozdrtí, ale pak se ta země zlepšuje. U nás to bylo naopak: jaro 2020 jsme zvládli skvěle, ale od listopadu 2020 do dubna 2021 to byla jedna velká katastrofa. A nebyli jsme svědky nějakého vzrůstajícího poučení, ale naopak – psychologicky pochopitelně – potřeby na opatření proti epidemii už kašlat. V lednu 2021 se čile a masově cestovalo na hory, v únoru 2021 opozice žádala otevření vleků a škol a odmítala prodloužení nouzového stavu. Březen pak přinesl masové umírání, srovnatelné s listopadem. Jako by z listopadu neplynulo žádné poučení. Maximum lidí na JIP na podzim 2020 bylo cca 1200, na jaře 2021 to bylo přes dva tisíce. Chápete to? Absurdistán.







Článek v eLife: https://elifesciences.org/articles/69336?fbclid=IwAR0Yz9aSExiDaCFrIbjLxpkPKO5CUpw8zH1xAJSEyK-b47gZnTXspmWB5SY







