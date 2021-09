Volby v Německu rozhodnou o budoucnosti Evropské unie

16. 9. 2021

V celoevropském průzkumu, který provedla loni Oxfordská univerzita, vyjádřilo 53 procent mladých Evropanů názor, že autoritářské státy budou schopny lépe než demokracie vyřešit problém globálního oteplování. Úkolem EU je dokázat opak - a to ne jen pro klimatickou krizi.



Budoucí německá vláda bude koalice, téměř jistě tří a nikoliv dvou politických stran, píše Timothy Garton Ash.



Kritikové neustále hovoří o "demokratickém deficitu" Evropské unie, ale ve skutečnosti je tomu obráceně. Systém EU je tak komplikovaný a pomalý, protože vyžaduje souhlas všech 26 demokraticky zvolených vlád a Maďarska, také vyžaduje souhlas demokraticky zvoleného Evropského parlamentu a někdy také subnacionálních států a regionů. Evropská unie je uprostřed permanentního vyjednávání. Budoucí německá vláda bude koalice, téměř jistě tří a nikoliv dvou politických stran,





Krize vždycky pomůže. Bez koronavirové pandemie bychom neměli granty a půjčky ve výši 750 miliard euro, které pocházejí ze sdíleného evropského dluhu, z fondu nazvaného Nová generace EU. Optimista by řekl, že povodně v severozápadní Evropě a lesní požáry v Řecku způsobily, že se Evropa probudila vůči klimatické krizi. Je to ale podivné společenství, které pro přežití závisí na neustálých krizích.



Po německých všeobecných volbách zřejmě budou následovat dlouhé týdny vyjednávání a je možné, že novoroční projev 2022 stále ještě přednese Angela Merkelová.



Buď vznikne koalice křesťanských demokratů, svobodných demokratů a zelených, nebo sociálních demokratů, svobodných demokratů a zelených. Obě koalice jsou silně proevropské. Nejproevropštěnší jsou zelení a svobodní demokraté, také jsou nejvíc pro integraci EU.



Nejprospěšnější pro Evropskou unii bude zřejmě koalici sociálních demokratů, svobodných demokratů a zelených. Posílí to zjevně i úsilí řádně řešit klimatickou krizi. Eu může být ohrožena, pokud by příští rok ve volbách Macron prohrál s Le Penovou. Populistický kotel jedu, který spojuje témata imigrace, islamofobie, terorismu a zločinnosti do jediného narativu vyvolávajícího ve voličích strach, je ve Francii nesmírně mocný. Nepředvídatelná událost jako teroristický útok těsně před francouzskými volbami by mohla způsobit něco nemyslitelného.



Evropa také potřebuje, aby v Itálii zůstal u moci rozumný "Super Mario" Draghi ve funkci premiéra, rozumná vláda musí zůstat u moci i ve Španělsku. Teprve tak by uprostřed příštího roku mohla vzniknout rozumná konstelace v EU pro postcovidovou dynamickou evropskou reformu.



Je to všechno velmi nejisté. Vláda, která vznikne v Berlíně, je prvním, ale teprve prvním testem, zda evropský model demokratického konsensu dokáže být funkční. Pokud demokracie nebude přinášet funkční výsledky, mladí Evropané budou hledat nové modely. V celoevropském průzkumu, který provedla loni Oxfordská univerzita, vyjádřilo 53 procent mladých Evropanů názor, že autoritářské státy budou schopny lépe než demokracie vyřešit problém globálního oteplování. Úkolem EU je dokázat opak - a to ne jen pro klimatickou krizi.



