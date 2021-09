Bojíme se přistěhovalců?

14. 9. 2021 / František Řezáč

čas čtení 2 minuty

V Česku dramaticky chybí pracovní síla. Všude. Na některých pozicích skoro katastrofálně. „Aktuálně firmy nejvíce hledají pomocné dělníky. V červenci bylo neobsazeno 36 tisíc těchto míst v různých sektorech, jako je těžba, stavebnictví, doprava a hlavně výroba,“ konstatuje manažer náboru a marketingu personální agentury ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/



Pracoval jsem skoro patnáct let v dělnických profesích, takže k tomu můžu něco napsat. Rád se toulám po stavbách, jelikož jsem pracoval také jako stavební dělník u Vodních staveb. Oslovit dělníka a na něco se ho zeptat, je složité, neboť skoro všichni jsou ze zahraničí. Pokud je to Ukrajinec, domluvíte se rusky. Ovšem někdy ani nevědí, co se to tam staví.





Od začátku epidemie je úbytek pracovníků na stavbách zřetelný. Robotizace je jistě dobrá věc, ale ne všechno se dá automatizovat. Pořád tu musí být někdo schopný pracovat rukama a třeba s lopatou a krumpáčem. Zejména tak zvané dokončovačky, obrubníky, dlažby, prvky kanalizace, stavba lešení či bednění pro betonáž. Je to často dřina, ovšem tyto práce vyžadují zručnost a tedy praxi.





A to zahraniční pracovníci mají. A když chybí, stavby to zpomaluje. Lidi to vidí, nadávají, ale příčinu neznají. Uvedu dva příklady: Okružní křižovatku u Bílé Hory v Plzni. Úžasná stavba, ale práce jako na kostele, právě té ruční, jen zdánlivě podřadné. Druhou stavbou je úsek mezi Hlavním nádražím v Plzni a Starým Plzencem, kde se tah na Budějovice zdvojkolejňuje a staví se nová zastávka Plzeň Slovany. Dříve tam bylo vidět pracovníky i v neděli, nyní při epidemii jen zřídka. Prostě nejsou.







Brojit proti "cizincům", migrantům, kteří našim lidem berou práci (sic!), je hloupost a znamená to úmyslné poškozování zájmů nejen stavebních, ale i průmyslových a jiných podniků, například v pohostinství či různých službách.







Kdyby nebyly v nákupním centru Olympia v Plzni Černicích ukrajinské (mladé!) uklízečky nebo statný Rus Vasja, přetahovač nákupních vozíků, museli by zavřít.







Místo štvaní proti "cizákům" by si měli politici uvědomit, o co tady vůbec jde! Strach a fobii vůči přistěhovalcům má jenom ten, kdo není schopen je přijmout a vytvořit jim tady slušné podmínky.







Místo toho se ozývají hlasy, že prý se Německo chystá k další vlně migrace, která se přelije i k nám, do "Česka". Já říkám, už aby to bylo. Oni totiž někteří Češi a Češky už rukama pracovat neumějí, natož aby se jim chtělo...

