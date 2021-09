Jak vědci učí krávy chodit na záchod

14. 9. 2021

čas čtení 1 minuta





Stádo krav naučili vědci "chodit na záchod" - mělo by to vést k vzniku ekologičtějších farem



Výkaly od dobytka často kontaminují půdu a vodní toky a přispívají k emisi skleníkových plynů a okyselují půdu. Z toho důvodu je už dlouho považováno za žádoucí naučit krávy chodit na záchad, ale dosud se to nedařilo. Výkaly od dobytka často kontaminují půdu a vodní toky a přispívají k emisi skleníkových plynů a okyselují půdu. Z toho důvodu je už dlouho považováno za žádoucí naučit krávy chodit na záchad, ale dosud se to nedařilo.





V nejnovějším projektu, realizovaném v Německu, byla telata cvičena v umění chodit na záchod systémem odměn a mírných trestů. Když se vymočila na určeném místě, dostala sladký nápoj nebo rozdrcený ječmen, když se vymočila jinde, byla překvapena politím seshora studenou vodou.



Během několika týdnů, po 15 cvičebních akcích, se naučilo 11 z 15 telat úspěšně chodit na záchod, píše se v článku o výsledku studie v časopise Current Biology. Těch pět telat, která se to nenaučila, zřejmě potřebovala delší čas si na novou praxi zvyknout, konstatují autoři.



Vědecký tým nyní připravuje automatizovaný systém, který by vycvičil telata, aniž by to museli dělat farmáři.



Čpavek, který je součástí kravské moči, neprohlubuje sám o sobě přímo klimatickou krizi, ale když se dostane do půdu, mikroby ho promění kysličník dusíku, což je třetí nejbezpečnější skleníkový plyn po metanu a po C02. Zemědělství je největším zdrojem emisí čpavku a více než polovina ho pochází od dobytka. Kdyby se 80 procent kravské moči shromažďovalo ve stodolách, emise čpavku by poklesly o více než polovinu.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0