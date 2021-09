Riziko očkování vakcínou Pfizer je u chlapců údajně "vyšší než od covidu" tvrdí nová studie

10. 9. 2021

čas čtení 1 minuta

Američtí vědci uvádějí, že u -náctiletých chlapců je riziko myokarditidy po druhém očkování vyšší než hospitalizace na covid



Zdraví -náctiletí chlapci prý pravděpodobněji skončí v nemocnici s vzácnými vedlejšími účinky po očkování vakcínou Pfizer/BioNtech než s covidem samotným, tvrdí vědci.



Z jejich analýzy lékařských dat vyplývá, že chlapci od 12 do 15 let, kteří nemají žádné zdravotní problémy dostanou zánět srdečního svalu, tzv. myokarditidu, během čtyř měsíců po očkování druhou vakcínou Pfizer čtyřikrát až šestkrát častěji než covid.





Většina dětí, která byla postižena tímto velmi vzácným vedlejším účinkem, měla příznaky hned během několika dní po druhém očkování. Podobné vedlejší účinky vznikají po očkování vakcínou Moderna. Asi 86 procent chlapců postižených myokarditidou vyžadovalo určitou lékařskou péči.



Studie, která dosud nebyla recenzována, odhaduje výskyt 162,2 případů myokarditidy na milion zdravých chlapců ve věku od 12 do 15 let a 94 případů myokarditidy na milion zdravých chlapců ve věku 16-17 let. Ekvivalentní počty byly 13,4 a 13 případů na milion dívek. Při současné míře nákazy koronavirem v USA je riziko, že zdravý adolescent skonči s covidem v nemocnici v nadcházejících čtyřech měsících, asi 44 případů na milion nakažených.



Vzhledem k tomu, že drtivá většina případů myokarditidy vzniká po druhé dávce vakcíny, vědci uvažují, že očkování dětí jen jednou dávkou by mohlo děti ochránit a zároveň omezit riziko vedlejších účinků. Jinou možností je pozměnit druhou vakcínu nebo změnit její dávku, až porozumíme fyziologii lépe, konstatovali vědci.



Podrobnosti v angličtině ZDE

