Když úřední šiml (osel) zařehtá (zahýká)

10. 9. 2021

čas čtení 4 minuty









Tentokráte na českém velvyslanectví ve Washingtonu, D.C.



Už dvacet let, žiji mimo území ČR, konkrétně ve Spojených státech. Občanství, jsem ovšem nikdy nezískal! Nikdy jsem o něj totiž nestál! Přijdou ovšem chvíle, jako je tahle, kdy si našinec říká, jestli nedělá strategickou chybu. Před dvěma lety mi propadl český pas. Tady mi stejně k ničemu není, takže jsem to neřešil. Jenže, teď bych se rád podíval domů a nastal problém, píše Jiří Králíček. Už dvacet let, žiji mimo území ČR, konkrétně ve Spojených státech. Občanství, jsem ovšem nikdy nezískal! Nikdy jsem o něj totiž nestál! Přijdou ovšem chvíle, jako je tahle, kdy si našinec říká, jestli nedělá strategickou chybu. Před dvěma lety mi propadl český pas. Tady mi stejně k ničemu není, takže jsem to neřešil. Jenže, teď bych se rád podíval domů a nastal problém, p

Český pas mi propadl a americký nemám. Už kdysi před lety, jsem podobnou štrapáci absolvoval, a tak jsem si teď říkal, že to dám ještě jednou a pojmu to zrovna jako dovolenou. Našinec zřejmě vůbec netuší, o čem je tu řeč. Vysvětlím. V USA, když vám dojde platnost pasu, zavoláte na úřad, pošlete kolek a oni vám ho poštou zase pošlou na dobírku domů. To v Česku jsou jiní kujóni! Nějaký dobrák (?!) usoudil, že vydávat jen tak obyčejné pasy s pouhou fotografií, je přeci blbost! Takže, my do toho pasu, zakomponujeme chip, fotografií oční rohovky a otisk prstů! A jsme světoví! Prý! S tímhle pasem, můžete skoro všude bez víza! Že o to někteří z vás nestojí?! To je váš problém, vážení. Protože my, jiné pasy, zkrátka nedáváme! Kromě Emergency pasu s krátkou dobou platnosti. Nu, dobrá, podstoupil jsem. Nic jiného mi nezbylo.



A tady je ten kámen úrazu, vzhledem k tomu, že pas má tyhle bezpečnostní prvky, musíte se dostavit osobně! V mém případě, protože bydlím na Floridě, je to bratru, nějakých 1100 mil (1700 km). Musí vám totiž ty otisky vzít a vyfotit tu oční rohovku. Konzuláty, tohle nedělají!Nemají na to totiž vybavení. Hmm, ok. Vezměte si pár dní dovolenou, koupíte letenku (já nerad létám), a vyrazíte si vyhodit z kopýtka. O to větší bude vaše překvapení, až celou tuhle lapálii podstoupíte!!! Nás zastupitelský úřad, poté, co obdrží tyhle nové pasy z ČR, je totiž poštou nezasílá!!!!!!! Ano, čtete dobře! Vy si totiž pro něj znovu budete muset zajet! Proč? Pro ověření dat! Ten pas dají pod čtečku a vy musíte podepsat, že údaje v tom chipu, jsou pravda pravdoucí. A můžete mazat domů! Absurdita? No, tak na tu si ještě počkejte. Protože tohle všechno, musíte absolvovat v případě, že vám pas ještě nepropadl!!! Pokud vám mezitím propadl, tak budete potřebovat certifikát o občanství! To by tak hrálo, aby se nám tam nepřipletl nějaký Mohammad a nevydával se za Frantu, že jo. Nu. Dobrá. Jak získáte certifikát o občanství? Světe,div se! Za pomoci rodného listu a vyplnění tuny lejster. Z jakého důvodů, byste měl mít u sebe v USA rodný list, je vcelku rétorická otázka, ale uvážíme-li, že abyste dostal pas, se všemi těmi bezpečnostními prvky a který už koneckonců máte, jenže s propadlou platností, potřebujete rukou psaný dokument, bez jakýchkoliv bezpečnostních prvků (jsem ročník 1972) a samozřejmě bez fotografie.



Tak tady, už se chce člověku smát, nebo spíš brečet. Připomínám, vy máte v ruce prošlý pas, kde je otisk vašeho prstu, foto oční rohovky a všechny vaše údaje v chipu! A oni po vás chtějí rodný list!!! Jestli někde existuje nějaká cena za byrokracie, tak my Češi jsme zcela jednoznačným adeptem na první místo! Protože v Americe, by vám ten pas vzali a obratem poslali nový zpátky. V Americe vůbec, na většinu věci vůbec doklad nepotřebujete! Jim stačí ústní prohlášení. Nebo třeba dopis s vaším jménem a adresou! Představte si?! My konec konců, máme také institut čestného prohlášení! Ale kdepak, panáčku, hezky s občankou a notářským razítkem. A já myslím, že tohle jenom dokresluje obraz naší země! Sám se divím, že do tohohle byrokratického bordelu ještě někdo vůbec emigruje. Ale ti Ukrajinci, jsou asi zvyklí na horší. Já myslím, že tam tráva neporoste ještě tak dobře dvě generace.



Giorgio-Jiří Králíček



Fořt Myers

0