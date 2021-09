Motivace vyhlášené cesty vicepremiéra Hamáčka do Moskvy, odvolané 17. dubna 2021 a komentované 7. září 2021 jejím předpokládaným aktérem

9. 9. 2021 / Miloš Dokulil

(Co nového zhruba pět měsíců po jejím ohlášení i odhlášení objevně víme?) Je tu dost hustá mlha již málem půl roku zrovna proběhlého času, s možnou potřebou připomenout si jeho zde nadpisem oživovanou jednu etapu; i když tu mohou být k 7. září 2021 některá omezení daná buď privátní, nebo tajnou sférou některých informačně směrodatných a závažných údajů.

Pro českou a mezinárodní veřejnost začátek toho projektu kotví u čtvrtka 15. 4. 2021, že vicepremiér a ministr vnitra a dočasně pověřený ministr zahraničních věcí, Jan Hamáček, poletí v pondělí, 19. 4. 2021, do Moskvy. (Ale již v pátek byly pro tento projekt mraky.)

A hned do 48 hodin po tom čtvrtku, v sobotu, 17. 4. 2021, byl tu společný brífing s premiérem Babišem, s předběžně konkretizovaným osvitem, proč k té cestě vicepremiéra Hamáčka nedojde. Jako kdyby ta paralelně plánovaná schůze vlády bezprostředně získala novou naléhavost vzhledem k té „Moskvě“… Pokud ovšem v tu sobotu se mohla také naše veřejnost (a další, třeba zahraniční, včetně té ruské!) zároveň dovědět, že tu svou doprovodnou roli hrají stíny kauzy „Vrbětice“, pak se stěží hodilo jaksi argumentovat nutnou účastí Jana Hamáčka na současně taky plánované schůzi vlády v ono pondělí (19. 4. 2021). Tím spíš, když toho 17. dubna ta zrovna zmiňovaná „kauza“ dostala z vládních úst pana premiéra jen jaksi zlehčující označení „útok na zboží“ (ne že by bývalo šlo o „státně provozovaný terorismus“). Přičemž zároveň se již vedla řeč o vyhoštění 18 funkcionářů z ruského velvyslanectví v Praze. Zároveň bychom zřejmě neměli opomenout náležitě zvážit, že před březnem 2018 (tj. teprve v souvislosti s šetřeními v Salisbury kolem otce a dcery Skripalových, z března 2018, kolem možných pachatelů) neměly naše orgány možnost případné identifikace agentů angažovaných v té „vrbětické kauze“.

A je tu ještě další potenciálně rušivý moment: 15. 4. 2021 se konala jedna schůze na Ministerstvu vnitra, kde působil a působí vicepremiér Hamáček, tehdy současně pověřený dočasně taky funkcí ministra zahraničí, jak jsme snad nezapomněli. Tehdy tam mělo rovněž údajně dojít k prezentaci motivace té Hamáčkovy cesty do Moskvy. Mělo to pak jistý další „ohlas“, včetně na jedné straně informace senátora V. Lásky nebo Seznamu/Zprávy, že ta cesta do Moskvy měla být“, svého druhu „obchodem“ a na druhé straně sdělením tlumočícím reakci J. Hamáčka, že tyto zdroje zažaluje (třeba dohledatelné na webu pod datem 25/6).

Že by se zrovna tyto souvislosti rovněž včera objevovaly v rámci informací kolem úterní Hamáčkovy výpovědi (tj. ze 7. 9. 2021) v rámci stávajícího vyšetřování těch zde naznačených souvislostí točících se kolem té shora zmíněné a veřejně vyhlášené cesty pana vicepremiéra Hamáčka do Moskvy? Jako že by původně byl na vytčeném programu pro moskevskou Hamáčkovu cestu plánovanou na 19. 4. 2021 údajně výměnný obchod: v ČR ututlat „Vrbětice“ a Moskva že by dodala zadarmo své – ještě ale mezinárodně neschválené! – vakcíny Sputnik-V. Nezdá se, že by to lidsky dávalo morálně a politicky žádoucí smysl. Jenže: Jak se má veřejnost dovědět, jaká vůbec byla výchozí motivace té veřejně vyhlášené cesty do Moskvy, když do dvou dalších dní byla nemálo dramaticky odvolána? Navíc přece už před 15. dubnem kompetentní orgány znaly závěry BIS (řízené plk. Michalem Koudelkou). Aniž bychom teď do toho dál strkali všetečný nos.

Ať je mi prominuto, že to teď vyřknu následovně: Jan Hamáček se měl vydat na cestu do Moskvy, aby tam sehrál doprovodnou funkci „obchodního cestujícího“? Pokud neměl osobně zajet kompetentní funkcionář české vlády vyjednat v Moskvě dodávky farmaka „Sputnik V“ k žádoucí stabilizaci boje s pandemií koronaviru v ČR, o čem potom měl skutečně jednat, pokud byla na počátku rozhodování kolem té zatím nespecifikované věci nutnost vyslat do Moskvy vicepremiéra vlády ČR. Přitom ten závažný (a vládou pro veřejnost neprecizovaný) záměr – plánovaný na pondělí, 19. dubna – byl potom poměrně rychle odvolán, i když jen s provizorně nastrčenou a argumentačně kulhající výtyčkou, že prioritnější bude účast jmenovitě uvažovaného funkcionáře na schůzi vlády. (Jako kdyby právě tohle nebylo známo již před tím 15. dubnem! Raději to zopakuji:)

Pokud jsem si to „překoktal“ adekvátně, tak ve čtvrtek, 15. dubna, bylo ještě jasné, že vicepremiér Hamáček (rovněž ve funkci tehdy ministra zahraničí) v následné pondělí odletí do Moskvy. Jinak během té schůzky na Ministerstvu vnitra (téhož dne!), kde tato tehdy plánovaná cesta zřejmě byla na programu, by přece nedošlo – jak se mnohdy tvrdí – k rozpravě kolem její specifikace (o čemž spolehlivě veřejnost zatím nic neví.

Ale už v pátek byly nad tímto programem mraky a v sobotu /17. dubna/ společný brífing premiéra Babiše s vicepremiérem Hamáčkem do tohoto nejdříve snad (a údajně) „koronavirově“ předznamenaného námětu vnesl zcela odlišný – a přitom adresně „nepřiléhavý“ – osvit. Ne že by se následně do toho nevyhouplo navíc datum „7. dubna“ jako datum – pro specificky k tomu kvalifikované orgány – již s vrbětickými parametry.

Asi by se nemělo zapomínat na to, že mezinárodně-politicky tu máme taky problém, zda a jak zodpovědně a korektně (včetně úrovně prezentovaných funkcí) deklarovat vztahy ČR s Ruskem, když bychom rovněž měli věcně hodnotit „připojení“ Krymu k Rusku, když se tak nestalo na základě dvoustranné dohody, ale jeho ozbrojenou anexí (v únoru 2014, 27. až 28. 2.).

Asi je účelné, abych odkázal na pár svých předchozích úvah na toto citlivé a zatím nemálo zamlžené téma. Jako kdyby se tolik nejednalo o to, co a jak se kolem toho plánovaného letu do Moskvy seběhlo, ale jako kdyby šlo jen o jistou hru se „stanovisky“ k té věci a k jejich „vyhodnocení“…

