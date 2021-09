O byrokratických úředních šimlech v ČR, v EU a v USA

10. 9. 2021

píše Karel Danihelka. Chápu rozhoření a frustrace pana Jiřího Králíčka z komplikovaného postupu při získávání pasu České republiky v zahraničí. Nicméně se obávám, že se dopustil několika nepřesností, které mohou vyznít až zbytečně negativně. Nicméně v jádru má pravdu a systém není vůbec uživatelsky přívětivý,

Pokud bude v obdobné situaci občan USA v zahraničí tak můžete získat nový pas bez návštěvy velvyslanectví nebo konzulátu, pokud byl původní pas vydán nejpozději 15 let před datem žádosti. To je efektivně pouze 5 let po uplynutí jeho platnosti. Ale musíte ten starý pas poslat spolu s žádostí. Což může být problém, pokud nemáte dvojí občanství nebo jiný doklad totožnosti uznávaný v cílové zemi. Jinak budete muset na osobní návštěvu a prokázat to že jste občanem USA třeba rodným listem. A to je hodně podobný papír jako ten český (a kdo by jej vlastně měl, že). Kolku netřeba, musíte přiložit hotovost. Uznávám, že je to stále mnohem lepší než to, co vyžaduje ČR. Pokud jste pas ztratil, nebo byl ukraden, musíte se dostavit osobně. A prokázat že jste ten, kdo jste. A zaplatit poplatek za ověření, že jste občan. Pas dostanete zhruba do dvou týdnů. Tedy můžete si zaplatit za to, že Vám jej pošlou, nebo se dostavit osobně.







Souhlasím s tím, že situace je mnohem lepší než v případě České republiky, kde úředníci nepřišli na to, že pokud žijete na Aljašce, tak dvojí cesta do Los Angeles může být dražší než cesta do Česka. Naštěstí lze pro vydání zvolit honorární konzulát, který je pro většinu lidí snáze dostupný. Pokud pas ztratíte nebo je Vám ukraden, je situace ještě zábavnější. V obou státech se pas vystavuje v domovské zemi. Proto doba vydání pasu 6 měsíců v případě ČR působí poněkud neúměrná 2 týdnům u USA. Existuje dokument nazývaný cestovní doklad, který Vám bude stačit na návrat do Česka. Nicméně pro jeho vydání se musíte také dostavit na ambasádu. Nikdo neřeší, jak to udělat, když jste na Aljašce a ukradli Vám všechny dokumenty. Kolegovi se to stalo na Floridě a bylo to ještě před 11. zářím 2001. Díky ochotným úředníkům byl schopen odletět zpět do ČR na fotokopie dokladů. Dneska by to asi nešlo. Osobně bych asi v takovéto situaci na Aljašce odešel na nejbližší policejní stanici a udal bych se jako nelegální cizinec. Tedy mohla by pomoci EU, která přijala direktivu. Ale je to s ní jako se vším ostatním. Jednak se jí nikdo nebude řídit a když ano, tak se budou vymlouvat třeba na to, že platí jen, když stát nemá zastoupení. I když možná jsem skeptický. Zdá se, že Německo to alespoň na Sri Lance dělá. A našel jsem i více ambasád v různých zemích. Jen na té Aljašce žádný stát EU nemá konzulát (honorární nepočítám).







Jenže většina států EU má stejné požadavky pro vydání pasu jako ČR. Dokonce měli i tu druhou návštěvu. Nicméně na rozdíl od ČR ji už většina zrušila. Dokonce i Slovensko.







Pokud ale jste občan USA a žádáte o pas, je situace poněkud horší. Což o to, požádat poštou můžete za obdobných podmínek jako v zahraničí. Ale v současné době je doba na zpracování žádosti 18 týdnů, tj. zhruba 4 měsíce. Pokud připlatíte, tak se zkrátí na 12 týdnů. Ale zaplatit musíte pomocí šeku (v tomto případě hotovost nefunguje). Pokud jste na správném místě (jedno z velkých měst), můžete zkusit získat volné místo pro urgentní pas. Ale jen když máte odlet do 3 dnů - a letenka se kontroluje.







Ještě větší zábava nastane, pokud si nemůžete pas obnovit poštou. Musíte ji podat na certifikovaném místě. Typicky je to pošta, dříve to byl často i místní soud. No jo, ale když se dívám na volný termín v jednom velkém městě, tak v nejbližších 2 měsících mají jeden volný termín. Takže si k tomu připočtěte ony 4 měsíce a za půl roku máte pas. Představte si, že máte děti mladší 16 let, u kterých nelze použít ono obnovení poštou. Přátelé nevěděli ještě 3 dny před odletem, zda jim přijde pas pro dítě a odletí. Zajímavé je, že i ambasády USA upozorňují na rychlejší zpracování, pokud je žádost podána jejich prostřednictvím.







Pokud jde o funkčnost státního aparátu v USA vždy mě přišel přívětivější než ten v ČR. Situace se ale v ČR pomalu zlepšuje a systém nebyl tak zasažen COVIDem jako ten v USA. Tam se enormně prodloužily čekací doby na cokoliv, pokud nebyla služba zcela zrušena. Obávám se, že šiml je na obou stranách Atlantiku. Jen řehtá či hýká trochu jinak. A ten v USA dostal hodně silný COVID.

