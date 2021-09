Násilné útoky Talibánu proti afghánským novinářům vyvolávají sílící znepokojení

10. 9. 2021

Na sociálních sítích se rozšířily záběry brutálního zbičování dvou reportérů. Čelný afghánský novinář varuje, že "svoboda projevu skončila".



Řada násilných útoků Talibánu proti afghánským novinářům vyvolává sílící znepokojení nad likvidací svobody projevu v Afghánistánu.



Mezinárodně se rozšířily záběry a svědectví o zatčení a brutálním bičování dvou reportérů, kteří byli zatčení poté, co ve středu natáčeli demonstraci žen v Kábulu. Organizace Human Rights Watch a Výbor na ochranu novinářů znepokojeně upozorňuje na nejnovější vlnu útoků.

Během dvou dnů tento týden Talibán zadržel a později propustil nejméně čtrnáct novinářů, kteří informovali o protestech v Kábulu. Nejméně šest těchto novinářů se stalo během svého zatčení terčem násilí.



Jiným novinářům, včetně novinářům pracujícím pro BBC, bylo zabráněno v tom, aby středeční protesty filmovali.



Talibán také krátce v úterý zadržel fotografa organizace Tolonews Wahida Ahmadiho. Zkonfiskovala mu fotoaparát a zabránila ostatním novinářům, aby nafilmovali protest, který Ahmadi fotografoval.



Obnovené hrozby médiím přicházejí v době, kdy nový talibánský ministr vnitra oznámil, že zakazuje neschválené protestní demonstrace.



"Talibán rychle dokazuje, že jeho dřívější přísliby, že dovolí afghánským nezávislým médiím fungovat svobodně a bezpečně jsou bezcenné," konstatoval Steven Butler, programový koordinátor asijského programu Výboru na ochranu novinářů.



"Naléháme na Talibán, aby dodržoval své dosavadní sliby, aby přestal bít a věznit reportéry, kteří dělají svou práci, a aby dovolil médiím pracovat svobodně bez obav z útlaku."



"Talibán tvrdil, že dovolí médiím fungovat, pokud budou 'respektovat islámské hodnoty, avšak oni nyní novinářům brání informovat o demonstracích. Talibán musí zajistit, aby všichni novináři mohli dělat svou práce bez násilného omezování či strachu z popmsty," řekla Patrician Gossman, ředitelka Human Rights Watch pro Asii.



"Je obrovský rozdíl mezi tím, co Talibán říká v médiích a co Talibán dělá v ulicích," řekl jeden čelný afghánský novinář. "Tito lidé z Talibánu v ulicích jsou místní lidi, nerozumějí ničemu a jsou velmi přísní. To, co říká vedení Talibánu, není pro místní lidi z Talibánu přijatelné. Oni bojovali a nemají žádné vzdělání. Obávám se, že svoboda projevu pro novinářskou práci v Afghánistánu skončila. Lidi nesmějí kritizovat Talibán v médiích."



Dva novináři z Informačního deníku (Etilaat Roz) byli zatčeni, když natáčeli protest za ženská práva v Kábulu. Záběry zranění obou mužů byly široce sdíleny na sociálních sítích. Podle jednoho z těchto novinářů Nematullaha Naqdiho, fotografa, byli oba novináři odvezeni na policejní stanici v Kábulu, tam byli biti obušky, elektrickými kabeli a byli bičováni. Byli obviněni, že ten protest sami zorganizovali.



"Jeden muž z Talibánu mi stoupl na hlavu, drtil mi obličej proti betonu. Kopali mě do hlavy. Myslel jsem, že mě zabijí," řekl Naqdi.



V nové afghánské vládě zasedají bývalí vězni z amerického vězení v zálivu Guantánamo. Na hlavu ministra vnitra Sirajuddina Haqqaniho je vypsána v USA odměna 10 milionů dolarů, FBI ho stíhá za terorismus, a na hlavu jeho strýce, nyní nového ministra pro uprchlíky, je v USA vypsána odměna 5 milionů dolarů.



