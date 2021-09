Afghánistán: Talibán najmenoval do své vlády mezinárodně známé teroristy, na něž je vypsána vysoká odměna

8. 9. 2021

čas čtení 4 minuty

V úterý večer ukázal onen "nový Talibán" svou pravou tvář, informuje reportérka Channel 4 News Lindsay Hilsum živě z Kábulu. A je to přesně taková tvář, jakou měl starý Talibán. Za posledních několik týdnů bylo u mnoha lidí v zahraničí přání otcem myšlenky. "Možná vznikne v Kábulu inkluzivní vláda." "Možná ve vládě bude žena." "Možná budou chtít spolupracovat a získat uznání od mezinárodní komunity."







Vůbec ne. Tato právě utvořená vláda se skládá ze starců z Kandaháru, z rodiště Talibánu. Ministerstvo pro ženy bylo zrušeno, založeno bylo ministerstvo pro neřesti a ctnosti. To je ministerstvo, které v devadesátých letech zaměstnávalo lidi, jejichž úkolem bylo chodit bít ženy, které vyšly na veřejnost s odhalenými zápěstími nebo kotníky. Tohle není vláda, která by mohla dosáhnout jakéhokoliv mezinárodního uznání. Protože tolik jejích členů je postiženo sankcemi Evropské unie, OSN a Spojenými státy za terorismus. V úterý večer ukázal onen "nový Talibán" svou pravou tvář,A je to přesně taková tvář, jakou měl starý Talibán. Za posledních několik týdnů bylo u mnoha lidí v zahraničí přání otcem myšlenky. "Možná vznikne v Kábulu inkluzivní vláda." "Možná ve vládě bude žena." "Možná budou chtít spolupracovat a získat uznání od mezinárodní komunity."Vůbec ne. Tato právě utvořená vláda se skládá ze starců z Kandaháru, z rodiště Talibánu. Ministerstvo pro ženy bylo zrušeno, založeno bylo ministerstvo pro neřesti a ctnosti. To je ministerstvo, které v devadesátých letech zaměstnávalo lidi, jejichž úkolem bylo chodit bít ženy, které vyšly na veřejnost s odhalenými zápěstími nebo kotníky. Tohle není vláda, která by mohla dosáhnout jakéhokoliv mezinárodního uznání. Protože tolik jejích členů je postiženo sankcemi Evropské unie, OSN a Spojenými státy za terorismus.

Vezměme si toho muže, který se má stát premiérem:





Haibatullah Akhundzada: Shadowy Taliban supreme leader whose son was suicide bomber https://t.co/psaMTi1n7z pic.twitter.com/E91NyztqkC — Reuters (@Reuters) September 7, 2021 Není zrovna dobře známý, ale v devadesátých letech zastával v tehdejší vládě velmi vysoké funkce, v určitou dobu byl náměstkem premiéra, a byl také ministrem zahraničí. Není veřejnou osobností, ale je o něm známo, že je to fundamentalista. Očekává se, že se bude chovat tiše, za scénou, nebude se snažit usilovat o sympatie afghánské veřejnosti. Ale nejvíce nechvalně známým člověkem je Sirajuddin Haqqani. Ten je šéfem Haqqaniho sítě, to je velmi nechvalně známá a násilná teroristická organizace. Je známý mnoha teroristickými útoky, včetně teroristického útoku v roce 2008 na tento kábulský hotel, v němž jsem nyni ubytována. Spojené státy na jeho hlavu vypsaly cenu 10 milionů dolarů. Sirajuddin Haqqani bude odpovědný za zákon a pořádek v Afghánistánu. To znamená, že bude ředitelem policie. Není zrovna dobře známý, ale v devadesátých letech zastával v tehdejší vládě velmi vysoké funkce, v určitou dobu byl náměstkem premiéra, a byl také ministrem zahraničí. Není veřejnou osobností, ale je o něm známo, že je to fundamentalista. Očekává se, že se bude chovat tiše, za scénou, nebude se snažit usilovat o sympatie afghánské veřejnosti. Ale nejvíce nechvalně známým člověkem je Sirajuddin Haqqani. Ten je šéfem Haqqaniho sítě, to je velmi nechvalně známá a násilná teroristická organizace. Je známý mnoha teroristickými útoky, včetně teroristického útoku v roce 2008 na tento kábulský hotel, v němž jsem nyni ubytována. Spojené státy na jeho hlavu vypsaly cenu 10 milionů dolarů. Sirajuddin Haqqani bude odpovědný za zákon a pořádek v Afghánistánu. To znamená, že bude ředitelem policie.

Několik stovek lidí, především žen, vyšlo demonstrovat v Kábulu do ulic, protestovali proti potlačování svobody a proti Pákistánu, který obviňují, že umožnil Talibánu převzít v Afghánistánu moc. Zuří, že Kábul tento týden navštívil šéf pákistánských výzvědných služeb. Zpočátku Talibán dovolil demonstrantům procházet ulicemi a skandovat hesla.



(dav skanduje "Pákistán, Pákistán")







A pak se najednou všechno změnilo.

0

551

V úterý v Kábulu a v dalších městech lidé protestovali v ulicích. Sirajuddin Haqqani bude rozhodovat o tom, co dělat s protestujícími demonstranty. Kteří nechtějí přijmout novou vládu.Talibán střílel do vzduchu. Rozehnat dav, ne ho zabít. Avšak v městě Herat na západě Afghánistánu se obdobný protest setkal s větším násilím. Dva lidé tam byli podle zpráv usmrceni a čtyři zraněni.Vyžaduje to opravdu odvahu, protivit se Talibánu. Demonstranti říkají, že se nenechají zastrašit. Obviňují nové vládce v Afghánistánu, že jim kradou jejich svobodu a jejich sny. Zdůrazňují, že se pokorně nepodřídí. Ať je nebezpečí jakékoliv.Také bylo v úterý večer oficiálně oznámeno, že Afghánistán je nyní islamistický emirát. A byl vydán dokument o určité politické strategii. Je v něm zmínka o lidských právech. Slova "žena" nebo "ženy" v tom dokumentu nejsou ani jednou.