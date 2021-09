Británie nyní začíná být opravdu vážně postižena největší Johnsonovou brexitérskou lží

7. 9. 2021

čas čtení 2 minuty





Ostře klesá britská obchodní výměna s EU a Británie trpí drastickým nedostatkem pracovních sil. Naprosto zbytečný odchod z evropského jednotného trhu je pro Británii katastrofou, argumentuje Simon Jenkins.



Největší brexitérskou lží Borise Johnsona bylo jeho tvrzení, že pro uskutečnění brexitu musí Británie odejít z jednotného evropského trhu. Byl to nesmysl.

Největší brexitérskou lží Borise Johnsona bylo jeho tvrzení, že pro uskutečnění brexitu musí Británie odejít z jednotného evropského trhu. Byl to nesmysl.



Ve snaze stát se šéfem Konzervativní strany udělal Johnson dva závazky. Jedním bylo, že Británie odejde z EU, druhým, že odejde z evropské celní unie a z jednotného trhu, přestože jsou v něm jiné státy, které nejsou členem EU, jako Norsko. Toto druhé rozhodnutí bylo jen gestem, aby Johnson vypadal dost machisticky pro fundamentalistické brexitéry ve své straně. V referendu o této věci Britové nehlasovali a toto rozhodnutí bylo víc než stupidní.



Všechny zprávy v dnešní Británii se neustále potýkají s jeho důsledky. Důsledky britského odchodu z evropského jednotného trhu jsou vidět na katastrofálním poklesu britské obchodní výměny s EU. Nově vzniklá byrokracie je neuvěřitelná. Britská státní celní služba odhaduje, že bude muset nyní zpracovávat každoročně o 215 milionů vývozních a dovozních dokumentů více než dosud. Bude to stát více než 7,5 miliard liber (225 miliard Kč). Každý kamion se musí na hranici kontrolovat.



Co se týče migrace, v britském zemědělství nyní chybí po odchodu Evropanů 20 procent zemědělských dělníků. Ovoce a zelenina hnijí na polích, prasata se nevozí na jatka a o Vánocích nebudou krocani. V anglických pečovatelských střediscích chybí 170 000 zaměstanců, špeditérským firmám chybí 100 000 řidičů kamionů. Hotely přestaly otevírat celé místnosti a zlikvidovaly stoly v restauracích. Na tvůrčí průmysl - který Británii přináší 110 miliard liber ročně - brexitérští vyjednavači zapomněli, takže britští umělci nemohou cestovat do Evropy.



Británie by bývala neodešla z jednotného evropského trhu, kdyby nebylo Johnsonova xenofobního přesvědčení, že evropské obchodní normy jaksi "nejsou britské".



Je bizarní muset vysvětlovat britským konzervativcům, že prosperita vzniká v důsledku otevřených trhů, nikoliv trhů uzavřených.



Podrobnosti v angličtině ZDE

1