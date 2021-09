Amnesty International: Bývalí uprchlíci jsou v Sýrii mučeni, znásilňováni a "mizeni"

8. 9. 2021

čas čtení 2 minuty

Pro syrské uprchlíky neexistuje nic takového jako bezpečný návrat domů, konstatuje mezinárodní organizace pro ochranu lidských práv.

Syrské bezpečnostní složky Syřany, kteří se vrátili domů, když co žádali o azyl v zahraničí, podrobují mučení včetně znásilňování - a tito lidé "mizí". Zpráva Amnesty International "You’re going to your death" ("Jdeš na smrt") dokumentuje děsivé zločiny spáchané důstojníky syrských zpravodajských služeb na 66 navrácených uprchlících, včetně 13 dětí. V pěti případech došlo k úmrtí ve vazbě, zatímco osud 17 zmizelých není znám.

Zatímco řada států omezuje ochranu a vyvíjí tlak na uprchlíky ze Sýrie, aby odjeli domů, Amnesty International předkládá důkazy, že v žádné části Sýrie není pro navrácené osoby bezpečno. Navrátilci sdělili, že se stali terčem násilí specificky proto, že se rozhodli odjet ze země, a obvinili je z neloajality nebo "terorismu".

"Vojenské nepřátelství možná polevilo," (vykládejte to asadistickou 4. divizí obléhaným obyvatelům Dar'á na jihozápadě nebo Rusy bombardovaným obyvatelům uprchlických táborů na severu v Idlíbu - pozn. KD), "ale sklon syrské vlády nehorázně porušovat lidská práva nikoliv. Mučení, nucené mizení a svévolné nebo nezákonné zadržování, které přinutily mnoho Syřanů hledat azyl v zahraničí, jsou v dnešní Sýrii ještě běžnější než kdykoliv dříve. Navíc samotný fakt opuštění Sýrie stačí k tomu, aby se navrátilci stali pro úřady terčem," prohlásila Marie Forestierová, výzkumnice v oblasti práv uprchlíků a migrantů.

Kterákoliv vláda, jež tvrdí, že v Sýrii je nyní bezpečno, záměrně ignoruje děsivou skutečnost namístě, kvůli níž se uprchlíci znovu musejí bát o život. Vyzýváme evropské vlády, aby lidem ze Sýrie přiznaly status uprchlíka a okamžitě zrušily jakoukoliv praxi přímo nebo nepřímo nutící lidi vracet se do Sýrie. Vlády Libanonu, Turecka a Jordánska musejí v souladu se svými mezinárodními závazky chránit syrské uprchlíky před deportací nebo jakýmkoliv jiným nuceným návratem."

Zpráva AI dokumentuje vážné porušování lidských práv uprchlíků navracejících se z Libanonu, uprchlického tábora Rukban na hranici s Jordánskem, Francie, Německa, Turecka, Jordánska a Spojených arabských emirátů v období od poloviny roku 2017 do jara 2021 na základě rozhovorů s 41 Syřany, včetně navrátilců a jejich příbuzných a přátel, stejně jako s právníky, humanitárními pracovníky a experty na Sýrii.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

