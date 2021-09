Tisková zpráva:

“Politiku se učíte od chvíle, kdy si musíte poprvé vyhádat svoje téma,” říká primátorka Karolína Koubová v podcastu Pirátky Gregorové

8. 9. 2021

čas čtení 2 minuty

Do politiky by měli jít všichni, kteří chtějí změnit místo, kde žijí. Takovou výzvu vyjádřila v novém podcastu „Politika je pro všechny“ jihlavská primátorka Karolína Koubová /Nestr. za STAN/. Europoslankyně Markéta Gregorová /Piráti/ ji vyzpovídala v rámci unikátní série podcastů stejnojmenné kampaně. V ní se snaží přitáhnout do politiky nové osobnosti, které nepatří do tradičních politických škatulek.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=la1APl3cDqM&t

„Často slýchám, že politika je jen pro silné žaludky. Narážím na to. Ale pro mě je důležité sledovat motivace těch lidí, kteří jdou do politiky. Vidím kolem sebe takové, kteří chtějí změnit místo, kde žijí. A ty všechny bych chtěla vyzvat, aby do té politiky fakt šli,“ vyzvala v úvod primátorka Jihlavy Karolína Koubová.

Debata se stočila i na otázku, čemu se ženy v politice nejčastěji věnují, když už se v ní angažují. „Říká se, že ženy jsou vždycky tam, kde je málo peněz a hodně práce,“ glosovala europoslankyně a primátorce nezbylo než souhlasit: „Ano, to je taková naše specialita.“

Političky rozebíraly i jednu z hlavních bariér pro mnohé, kteří se zdráhají zapojit se do politiky: jak se vyrovnat s nenávistnými komentáři? „Hejty jsem řešila jen kvůli svým dvěma malým dětem. Překvapilo mě, že nejvíc kritiky jsem schytávala od žen, které mi vyčítaly, že je svou prací zanedbávám. S tím jsem se musela vypořádat,“ svěřila se Koubová. „Nejhorší je tenhle typ hejtů, který míří do místa, které si člověk řeší i sám v sobě.“

Velkou motivací pro vstup do politiky byla pro mladou političku hrozba vítězství konkurenční strany. „My jsme byli ve volbách druzí, ale já jsem věděla, že pokud by se stal primátorem člověk, který za ANO vyhrál, že to město je v háji. Chvíli mi trvalo, než jsem to řekla nahlas. Ale v určitou chvíli ti docvakne, že pokud to neuděláš ty, tak to neudělá nikdo,“ popsala Koubová.

Dá se připravit na politiku? Jak skloubit veřejnou funkci a rodinu? A jak se v politice liší nahlížení na ženy a muže? I to se dozvíte v novém podcastu k dispozici na Spotify nebo Youtube.

