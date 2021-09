Kubánské vakcíny budou?

A jak tedy s tím Covidem a vůbec? Kuba si pěstuje tzv. lékařskou diplomacii, kdy vysílá své lékaře vydělávat domácím šíbrům valuty. Ročně jde až o 6 miliard dolarů. No to by se u nás paní Alence dnes hodilo náramně. Teď však padla covidová kosa na lid kubánský a lékaři musí dobrovolně či nedobrovolně sloužit vlasti. Dolaropád se nekoná. Kuba mezitím mění nemocnice v covidové nemocnice a hotely v covidová centra. Márnice nestíhají. Jedna totálně zkolabovala. Umrlé tam vozí všemi dostupnými prostředky. V ráji komunismu nemají totiž ani na sanitky a ani na pohřební vozy. Covidová krize na Kubě se spřáhla s krizí ekonomickou.

Ono tam snad někdy bylo ekonomicky dobře? Kubánské zelené pomeranče jim z bídy moc nepomohly. Kubánci čelí nedostatku léků i nedostatku základního zboží. Fronty se v komunistickém ráji stojí i na chleba. Lid vyrazil shánět zboží a musel si vystát ony velké fronty, kde se Covidu tolik líbí a daří. Lidé umírají v dlouhých nekonečných zástupech na ošetření, umírají na nemocničních chodbách. Lid protestuje proti vládě, ale slovy našich mašíblů jsou to jen ubozí chvilkaři, kteří mají jít k volbám a pak držet hubu a krok. Držet hubu a krok další čtyři, osm, dvanáct, dvacet, čtyřicet i sto let?



Protesty mírumilovná komunistická vláda na Kubě pochopitelně řádně utopila v krvi. A tak chlouba Kuby, kubánský zdravotnický systém, kolabuje, pokud už nezkolaboval zcela. Po vzoru soudruhů Kuba viní všechny kolem, pochopitelně krom komunistického zřízení samotného a samotných komunistických dobrodinců. Premiér ukázal rudým prstem na zdravotníky a děl, že oni jsou vinni. Zdravotníci se nenechali. Strana je potrestá, o to bych se nebál. Už vyslali policii, aby domluvili. Kubánská vláda pak vydala nařízení, že na směšnou a ubohou Kubu si nikdo nesmí stěžovat. Po ruském způsobu dodali, že zdravotníci byli zneužiti vnějším nepřítelem Kuby a pokrokového lidstva. Dochází léky, dochází prostředky a dochází tolik nutný kyslík. Lid věren komunistické tradici musí shánět léky na černém trhu nebo regresně užívá tradiční šamanské meducíny. Tedy pokud si lektvary má na čem připravit, když elektřina je jen občas a dřevo není. Nicméně hrdá Kuba se jen tak nevzdá. Vyvinula své vakcíny a začala je aplikovat domácímu obyvatelstvu.



Jak zvykem, obě kubánské vakcíny mají účinnost přes 90% a naočkováno je cca 25% lidí, jednou dávkou pak 44%. A třetí dávkou? Jakou třetí dávkou? Plány byly, soudruzi milí kubánští, ovšem vyšší. Do srpna mělo být naočkováno až 70% obyvatelstva. Vzor Putinovo Rusko. Stejně jako v Rusku ovšem cíle nedosaženo. Ani vzdáleně. Vakcíny se zvou Soberana 2 a Abdala. Že by opět kvalita typu ruské EpiVacCorony, kde se najde téměř vše, jen protilátky ne? Anglická verze Wiki prozradila, že se jedná o kubánsko-íránský holport. Tak to je síla. Proti Covidu bojují ruka v ruce komunisticko-theokratická vakcína. To se nahoře, nebo dole hodně zapotí.

Soberana 2

Jedná se o konjugovanou vakcínu. Rozpětí aplikace je 28 dní. Znamená „suverénní“ či „svrchovaná“. Suverenitu projevila v tom, že účinnost je po dvou dávkách jen 62%, ale pokud do vakcínového ohně přihodíte přípravek Soberana plus, tak se účinnost zvýší na avizovaných 90% a výš. Kdo by čekal nějaká data o klinických testech, tak ať čeká. Antigen ve vakcíně je jen částečný, proto nemusí být chlazen. Podjednotka spike proteinu ve vakcíně se vyrábí. Z křečka. Z čínského křečka. To bylo křiku od kremelských trollolů, že Astra doluje adenovir z lidoopů. Kuba si komunisticky naplánovala, že vyrobí 100 milionů dávek.



Komunisti měli plány vždy příkladné. Odborníci dodávají, že to není možné, že Kubě chybí základní suroviny pro taková množství. Vyrábět se bude rovněž v Íránu. Jedná se s Argentinou a technologii nabízejí i do Ghany. Ghana Sputniku hana. Cena je zatím neznámá, ale bude kombinovaná s kubánskou vakcínovou diplomacií. První fáze testů měla 40 dobrodinců dobrovolníků. Druhá, na kterou bedlivě dohlíželi úředníci z Íránu, bude mít nebo měla dobrovolníků 900. Třetí fáze měla začít v březnu a výsledky měly být publikovány v červnu. Do Íránu poslali 100 tisíc dávek a bedlivě prozkoušená vakcína byla koncem dubna v Íránu uznána a koncem června i schválena. Fáze 3 se chce účastnit i Mexiko. Dne 20. srpna byla Soberana schválena nouzově i na Kubě.

Abdala

Jméno podle soudružského hrdiny neméně soudružsky pokrokového dramatika. Snad Abdala takové drama nebude. Nějaká data o vakcíně jsou? Zatím nět. Jde o proteinovou vakcínu. Koncem června kubánští komunisté sdělili. Počáteční fáze testů je výborná. Téměř 49 tisíc dobrovolníků zjistilo, že se aplikují tři dávky, a to v rozpětí od dávky k dávce 14 dní. Účinnost naprosto báječných 92%. Vakcína je vyvíjena na původní variantu, na Alphu, Betu i Gammu. Data světu až po nouzovém schválení. Venezuela chce vyrábět. Když se objeví spřátelená vakcína ze spřátelené země, tak Venezuela chce spřáteleně vyrábět. Všechny ruské, veškeré čínské a rovněž kubánské vakcíny. Autobusák přísahá, že do srpna či září budou ve Venezuele vyrábět 2 miliony dávek měsíčně. Co na to říká Měsíc, se nepodařilo zjistit, ale nějak divně se usmívá. Do výroby se hlásí i Vietnam. To nám ta komunistická internacionála a komunistické informbüro krásně funguje až dodnes. V červenci 2021 začali Abdalu testovat i na dětech. Neříkejte to našim antivaxérům. Ztratili by ideály o Kubě. Intervenční studie se Soberanou 2 a Abdalou mají mít až 1,7 milionů účastníků, rozumějme pokusných králíků. V květnu 2021 a kdyže to byly vakcíny nouzově schváleny? Abdala nouzově schválena 9. července 2021. Venezuela si objednala 12 milionů dávek Abdaly. To tam očkují i žížaly, brouky a komáry?

Venezuela řidičů autobusů ráj

Jen krátce. Koncem června začal pan Autobus očkovat lid kolem Caracasu nikým neschválenou vakcínou Abdala. Žádný regulační úřad, žádná světová zdravotnická organizace a žádné články v odborných časopisech. Vláda pana Autobusa výská, chválí kubánský komunistický zlo-řád. Někteří venezuelští odborníci označují kubánskou vakcínu za vědecky pochybnou s pochybnou důvěryhodností. Opozice ve Venezuele se ptá, kde že je program Covax, který disponuje vakcínami a dokonce vakcínami schválenými a bezpečnými? Proč jim pan Autobus nutí kubánský neznámý výrobek? Doufám, že jim Kuba dala alespoň dobrou komunistickou cenu. Málem bych zapomněl. Celkem nakaženo 330 tisíc lidí a 4 tisíce mrtvých. Počet obyvatel je 31 milionů, tedy pokud jim další miliony z komunistického ráje neutekly do zahraničí. Denní přírůstek nakažených cca 1 200 a mrtvých cca 20. Ovšem s nutným dodatkem… věřte nevěřte.

Z veřejných zdrojů pohledem nevidomého