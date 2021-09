Evropu může ochránit jen politická vůle

6. 9. 2021

Evropa nemá v principu nedostatek prostředků pro svou obranu. Chybí jí však politická vůle jednat.

Poté co Talibán obsadil Afghánistán je pro nás Evropany zcela zásadní přijmout důležitou pravdu o naší misi v Hindúkuši: Nebyli jsme schopni odolat rozhodnutí USA o stažení, protože nemáme vojenské kapacity, které by nám umožnily zůstat bez americké vojenské přítomnosti. V důsledku toho byl náš politický vliv omezený, napsala německá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová.

Je pravda, že Západ v Afghánistánu utrpěl významný neúspěch. Ale zda se to stane porážkou trvalou, to zcela závisí na důsledcích, které z této zkušenosti vyvodíme. Pokud to povede k rozdělení mezi EU a USA, nebo mezi Evropany a Američany, půjde o skutečnou porážku. A pokud v důsledku toho upustíme od mezinárodní angažovanosti a globální odpovědnosti, Západ opravdu prohraje.

Ale pokud my Evropané začneme nyní brát obranu vážně a pokud se nám podaří podpořit diplomacii skutečnými vojenskými svaly a posílit Západ jako amerického partnera, pak Západ jako celek vyhraje.

Takže co je třeba udělat?

Za prvé, nesmíme se utápět v debatách o tom, zda potřebujeme nebo nepotřebujeme nové evropské síly rapidní reakce jakožto dodatečnou vojenskou jednotku, která bude nepřetržitě k dispozici EU. Vytvořit separátní síly není problém; existuje již spousta vojenských zdrojů. Je pravda, že se vždycky hodí více vybavení. Ale ve skutečnosti omezujícím faktorem není nedostatek technických kapacit nebo snad institucí. Je jím nedostatek politické vůle společně jednat.

Budoucnost bezpečnosti a obrany EU se točí kolem sady klíčových otázek: Jak konečně dosáhneme plného využití existujících schopností? Je dost politické vůle jednat společně? A pokud nikoliv, jak bychom takovou politickou vůli mohli vytvořit?

Dále: Jak může sedmadvacet členských států rychleji rozhodovat, aby počet již neomezoval akceschopnost? Jaká je úroveň ambicí? Jaký typ misí si skutečně přejeme převzít? A kdy je můžeme začít nacvičovat?

Jakmile ve specifické situaci vyjasníme naše ambice, můžeme rychle aktivovat čl. 44 smlouvy o EU, abychom vytvořili "koalici ochotných" a jednali na základě kolektivního rozhodnutí všech členských států.

Jakmile změníme obrannou debatu EU v diskusi o politické vůli - nikoliv o institucích - mohou následovat dodatečné strategické kroky.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

