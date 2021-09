Válka proti "zženštilosti": zastaralý model maskulinity autokratů

6. 9. 2021 / Fabiano Golgo

- Strach z zženštilých mužů spojuje Orbana a Jinpinga

- Vynucování morálních kodexů je pro nedemokratické vůdce typické

- Čína ve čtvrtek nařídila provozovatelům vysílání, aby se vyhýbali umělcům s „nesprávnými politickými postoji“ a „zženštilým“ stylem.

- Orgány komunistické strany mohou zakázat cokoli, o čem se domnívají, že to porušuje základní socialistické hodnoty a už mají přísná pravidla pro umělecká díla, od videoher až po filmy a hudbu.

- Nejnovější změny v zábavním průmyslu přicházejí v návaznosti na sérii skandálů celebrit týkajících se daňových úniků i sexuálních útoků



V zajímavé paralele, která dokazuje, jak jsou si autokratičtí vůdci podobní, ať už to jsou komunisté, kapitalisté, populisté, náboženští či vojenští vůdci jako Viktor Orbán nebo Jair Bolsonaro, se čínský vůdce Si Ťin-pching bojí zženštilých mužů. Od Polska přes Filipíny, Nikaraguu nebo Ghanu, přes Brazílii až po Indii prospívají tito vůdci díky šířenému obrazu mužných mužů přicházejících zachránit společnost před zločiny a nemravností.



Během posledního desetiletí začali dominovat čínskému popkulturnímu prostoru mladé mužské idoly s hladkou pletí, štíhlou postavou a dokonalým účesem. Říká se jim tam "xiao xian rou", "čerstvé masíčko".



Minulý týden v reakci na tento jev oznámila čínská regulační agentura pro rozhlas a televizi, že vykáže zženštilou estetiku, nebo, jak se tomu říká čínsky, niang pao nebo 娘 炮, ze zábavních televizních programů i z internetu. Zdůrazňuje, že by se lidé v Číně měli vyvarovat "vulgárních vlivů". Namísto „nezdravého obsahu“, jak jej regulační orgán nazývá, by čínské rozhlasové a televizní pořady měly dávat přednost „revolučnímu étosu“.



Kromě podpory programů, které podporují vlasteneckou atmosféru a socialismus, chce regulační úřad propagovat to, čemu říká mužní muži, a kritizovat mužské celebrity, které si malují nehty na černo, což je rostoucí móda mezi mladými lidmi, včetně České republiky, inspirovaná jihokorejskou kapelou K-Pop.



Regulační orgán, který má statut ministerstva, prohlásil, že do výběru lidí pro účast v televizních programech by měla být zahrnuta kritéria morálního a politického chování. V důsledku toho byly zakázány některé talentové soutěže, chlapecké kapely a takzvané „vulgární internetové celebrity“.



Státní deník Guangming Daily zopakoval nová pravidla a zdůraznil, že zženštilé celebrity jsou nemorální a poškozují hodnoty čínských teenagerů.



Regulační orgán ve svém prohlášení použil hanlivé a vysoce homofobní výrazy a upozornil, že cílem je „rezolutně skoncovat se slabošskými muži a další estetikou teploušů“.



Univerzita v Šanghaji požádala školy a vysoké školy, které s ní spolupracují, aby nahlásily podrobnosti o všech „neheterosexuálních“ studentech. Příkaz o "průzkumu na univerzitě" zdůrazňuje, že „v souladu s příslušnými příkazy“, musejí katedry univerzity „vyšetřit“ a „nahlásit“ všechny informace, které mají o LGBT+ studentech. Univerzita také údajně žádá školy, aby shromažďovaly informace o politických názorech LGBT+ studentů, o jejich sociálních kontaktech a životních plánech. Kromě toho dokument vyzývá školy, aby shromažďovaly informace o „psychickém stavu“ studentů a informovaly o jejich „duševních poruchách“, což může brzy znamenat, že Čína bude tvrdit, že osoby LGBT+ trpí duševními chorobami a potřebují být internováni na psychiatrických klinikách nebo být léčeni.



24. srpna zrušila video aplikace Douyin vystoupení mužského čínského streamera jménem Feng Hsiao-yi (風 小 逸) poté, co jeho videa vyvolala pobouření kvůli jeho "zženštilému" vzhledu.



Čínští představitelé školství požadují ve školách více hodin tělesné zdatnosti, aby se mladí muži v zemi stali mužnějšími. Podle plánu ministerstva školství budou místní vlády a školy brzy muset zvýšit počet učitelů tělocviku a zlepšit výukové metody „kultivující mužnost“.



Propojení národní síly se svalnatou mužskou postavou je v Číně stěží nové. Byla to posedlost čínských nacionalistů, kteří viděli úpadek dynastie Čching jako znak morální a fyzické slabosti a požadovali programy tělesné výchovy. První písemný příspěvek Mao Ce-tunga k revolučnímu hnutí v roce 1917 - „Studie tělesné kultury“, publikovaný v radikálním časopise Nová mládež - se zaměřoval na fyzickou slabost čínského lidu. „Vojenský duch není podporován,“ napsal. „Fyzický stav populace se každým dnem zhoršuje. To je mimořádně znepokojující jev.“



Homosexualita není v Číně nezákonná od počátku 90. let, ale úřady obecně přísně cenzurují záležitosti s ní související ve filmech nebo písních. Všechny gay odkazy byly odstraněny například z filmu Bohemian Rhapsody o zpěvákovi Freddiem Mercury. V roce 2019 nařídila regulační agentura provozovatelům vysílání, aby při vystoupeních v televizi a na internetu zamlžily uši mladých popových hvězd a skryly jejich náušnice nebo piercing. Tetování a culíky u mužů je také často v televizi rozmazané.



Předpisy zveřejněné také Ministerstvem kultury a cestovního ruchu a Čínskou asociací múzických umění zdůrazňují, že umělci, hvězdy živého vysílání, by měli absolvovat pravidelná školení v oblasti profesionální etiky a agentury by měly vypovědět smlouvy s umělci, kteří „postrádají morální kázeň“.



Čínské celebrity se zúčastňují státem pořádaných kurzů, kde jsou vyučovány o historii komunistické strany, a v posledních dvou měsících v reakci na toto zpřísnění situace prováděly „sebekritiku“. Filmové hvězdy Zhou Dongyu a Du Jiang na akci v Pekingu na konci srpna, děsivě podobné akci Anti-Charta, kterou československé úřady zorganizovaly proti iniciativě disidentů kolem Václava Havla, přečetly nahlas prohlášení kritizující hvězdy, které „překročily spodní hranici“ a podle videa zveřejněného v místních médiích vyzývaly baviče, aby se nikdy nestali „otroky trhu“ a chovali se zodpovědně vůči společnosti. Baviči by měli „odvážně zvyšovat svůj umělecký standard pod vedením (komunistické) strany!“ řekli za potlesku.



Tato vlna ideologického nátlaku je součástí boje čínské komunistické strany s čínským zábavním průmyslem. Pro úřady jsou nejslavnější umělci antirevoluční, protože "šíří iluzi buržoazního životního stylu".



Kromě cenzury vzhledu celebrit vláda odsoudila také vysoké platy umělců, které nejsou slučitelné se socialistickými myšlenkami, a údajné daňové úniky v tomto hospodářském sektoru. Některé slavné herečky dokonce na několik týdnů „zmizely“ z centra pozornosti a znovu se objevily s omluvou za okázalost. Uhradily mnohamilionové pokuty, aby se vyhnuly uvěznění.



Představy autokratů o mužích vycházejí z mužské role z doby kamenné jako lovců a ochránců spoléhajících na své svaly - jsou to vlastnosti, které jsou v moderním životě zastaralé.

