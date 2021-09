Afghánistán a velmoci

1. 9. 2021

Na americké porážce v Afghánistánu bude bita Evropa - a Čína naopak může získat, i když rezignuje na pokusy prosadit v zemi změny.

1. Evropa. Nová vlna uprchlíků z Afghánistánu může být stéblem, které zlomí páteř velblouda, napsal ještě v červenci politolog Bruno Maçães. V Evropě běžně slyšíme, že Turecko využívá uprchlíků k vydírání. To samozřejmě není pohled Ankary: Uprchlíci cestující z Turecka do Evropy nejsou Turci, takže proč by mělo být Turecko zodpovědné za jejich usazení? Vlnu uprchlíků z Afghánistánu cestujících z Quetty k Egejskému moři by Turecko nezvládlo tak snadno jako vlnu v roce 2015 v důsledku syrské občanské války.

(V poslední srpnový den přišly zprávy o prvních afghánských uprchlících na turecko-bulharské hranici - pozn. KD.)

2. Spojené státy. Stahování je naprostým selháním. Občas slýchám, že americký cíl v Afghánistánu byl neuskutečnitelný. Tato teze je problematická: Netuším, jaký cíl to byl, a zrovna tak to netuší nikdo ve Washingtonu. Spojené státy právě svým spojencům po celém světě vyslaly mrazivé sdělení: Pokud to diktují domácí úvahy, spojenci mohou být mrknutím oka ponecháni svému osudu. Podle měj ještě důležitější je, že Washington v posledních dvou dekádách ukázal, že už není schopen za hranicemi vytvořit politický řád. Důvodem je, že nerozumí politické realitě a nemá kapacitu artikulovat zahraničněpolitické cíle v jejím rámci.

3. Čína. Bude mít příležitost vybudovat regionální řád zahrnující Pákistán, Írán, Afghánistán a Střední Asii. Čína nemá zájem Afghánistán měnit, ale má velký zájem o ložiska minerálů, z nichž mnohé mají velkou důležitost pro probíhající klimatickou transformaci. Peking může snadno spolupracovat s Pákistánem na rozšíření vlivu na Talibán. Čínské ekonomické zájmy v Afghánistánu budou odděleny od zbytku země a přísně střeženy, jak jsem toho byl svědkem v mnoha jiných zemích a regionech.

