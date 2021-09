Koronavirus: Očkování snižuje pravděpodobnost dlouhého covidu o skoro 50 procent

2. 9. 2021

čas čtení 2 minuty

Ve středu 1.9. ministerstvo zdravotnictví ČR zaznamenalo 261 denních nákaz. V ČR do 1.9. zemřelo 30 404 lidí. V nemocnicích je 53 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 679 738 osob . MZČR o průběhu pandemie v Česku . MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Očkováno první dávkou bylo v ČR 5 750 319 osob, druhou dávkou 5 542 757 osob.

- Dvojí očkování snižuje pravděpodobnost výskytu dlouhého covidu o téměř 50 procent, zjistila studie King's College v Londýně. Plné očkování také snižuje pravděpodobnost hospitalizace s covidem o 73 procent a pravděpodobnost vážných příznaků covidu snižuje o 31 procent. Tým analyzoval data od více než 2 milionů lidí zaznamenaných na aplikaci Zoe Covid Symptom Study od prosince 2020 do července 2021. Asi 6030 uživatelů aplikace informovalo, že měli pozitivní test na covid nejméně čtrnáct dní po prvním očkování, ale před druhým, a 2370 osob mělo pozitivní test nejméně sedm dní po druhém očkování. Nejběžnější příznaky, jako ztráta čichu, kašel, horečka, bolesti hlavy a únava byly mírnější a u očkovaných lidí se vyskytly méně často. U lidí nad 60 let a starších, kteří byli očkováni oběma dávkami vakcíny, se daleko častěji než u mladších vůbec nevyskytovaly žádné příznaky.



- Evropské středisko pro prevenci nemocem a pro jejich zvládání uvedlo, že neexistuje naléhavá potřeba očkovat lidi posilujícími dávkami, vzhledem k existujícím datům ohledně toho, jak účinné jsou vakcíny.





- Španělsko uvedlo, že bylo plně očkováno 70 procent jeho občanů.



- Francie začala očkovat posilujícími dávkami lidi nad 65 let a lidi se zdravotními problémy.



- Asi 10 000 neočkovaných zdravotníků v Řecku čelí suspendování z práce.



- Kontaminanty nalezené minulý týden v suspendovaných vakcínách firmy Moderna vbyly fragmenty nerezové ocele, uvedlo ministerstvo zdravotnictví a dodalo, že se nedomnívalo, že by to vyvolávalo zdravotní rizika.



- Kuba plánuje očkovat děti ve věku 2-18 let svou domácí vakcínou Soberana-2, která ale nebyla schválena mezinárodními regulačními úřady.

