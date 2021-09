Studie: Znečištění vzduchu zkracuje miliardám lidí život o řadu let

2. 9. 2021

Znečištěný vzduch zabíjí daleko více než kouření, automobilismus či HIV/Aids. Hlavní příčinou je pálení uhlí



Znečištění vzduchu zkracuje život miliard lidí až o šest let, zjistila nová studie. Největším viníkem je spalování uhlí a nejpostiženější je Indie, kde občan v průměru umírá o šest let dříve. Čína za posledních sedm let znečištění vzduchu silně snížila, přesto však tam znečištění vzduchu lidem zkracuje život o 2,6 let.

Pálení fosilních paliv znečišťuje vzduch a vyvolává klimatickou krizi, avšak státy mají daleko větší pravomoci snížit na svém území znečištění vzduchu. Klimatická krize nyní přispívá k dalšímu znečištění vzduchu vznikem divokých lesních požárů, kdy tyto požáry na západe USA vážně znečistily vzduch i v New Yorku.



"Znečištění vzduchu je největší externí hrozba lidskému zdraví na této planetě, přesto to není široce uznáváno, není to uznáváno tak energicky a důrazně, jako by to člověk očekával," konstatoval profesor Michael Greenstone z univerzity v Chicagu. Greenstone s kolegy vyvinuli Air Quality Life Index. (Podle něho zkracuje znečištěný vzduch život lidem v ČR o půl roku, v Británii o 0,1 roku.)



Průměrný globální občan přijde s dnešní mírou znečištění ovzduší v průměru o 2,2 roky života a pokud se nic nezmění, celkem je to 17 miliard ztracených let. Greenstone se ptá: "Co jiného na této planetě způsobuje, že lidé přicházejí o 17 miliard let života?"



"Nejpozoruhodnější je, že existují velké země, kde doslova součinnost vládních a společenských norem způsobuje, že lidé žijí dramaticky kratší a nemocnější životy." Přechod na čistší energii a vynucování opatření pro zachování čistoty vzduchu od existujících elektráren by snížilo znečištění v mnoha zemích.



