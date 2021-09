Co v červenci při posledním telefonátu řekl afghánský exprezident Ghání Bidenovi

Upozornil jej na pákistánskou podporu invaze Talibánu a účast zahraničních bojovníků.

"Pane prezidente, čelíme invazi v plném rozsahu tvořené Talibánem, plnou pákistánskou plánovací a logistickou podporou a nejméně 10-15 000 mezinárodních teroristů, převážně Pákistánců namočených do tohohle, takže tento rozměr je třeba brát v úvahu.

Za druhé, co je zásadní, blízká letecká podpora a pokud mohu žádat, byli jste velmi štědří, pokud vaše pomoc, zejména našemu letectvu, které je vytížené, protože to co právě teď potřebujeme, je tu velmi silné spoléhání na letectvo a prioritizovali jsme to a kdybyste to mohli přednostně splnit, velmi to oceníme.

A za třetí, pokud jde o proceduru pro zbytek pomoci, například služné nebylo zvýšeno po více jak dekádu. Musíme udělat určitá gesta, abychom všechny dali dohromady, takže pokud můžete pověřit poradce pro národní bezpečnost nebo Pentagon, kohokoliv, kdo chcete, aby s námi pracoval na detailech, takže naše očekávání se týkají zvlášť letecké podpory. Existují dohody s Talibánem, o nichž jsme předtím nevěděli a vaše letectvo bylo při útocích na něj extrémně opatrné.

A poslední bod, právě jsem znova mluvil s doktorem Abdalláhem, jednal s Talibánem, Talibán nejevil zájem. Můžeme dospět k míru, pokud znova vyvážíme vojenskou situaci. A mohu vás ujistit... že jsem byl ve čtyřech klíčových městech, neustále cestuji s viceprezidentem a ostatními, budeme schopni mobilizovat. Vaše ujištění o podpoře nám velice pomáhá, skutečně velmi mobilizuje. Odpor ve městech, pane prezidente, je mimořádný, jsou města obležená 55 dní, která se nevzdala. Znova vám děkuji a vždy jsem na telefonu. To říkám jako přítel příteli, takže prosím nemějte pocit, že mě tím obtěžujete."

