„Američané nás opustili jako krysy utíkající z potápějící se lodi“ a „Němci místo našich lidí odvážejí letecky pivo, chovají se holt jak Evropané ...“, říká mladý Afghánec

17. 8. 2021 / Fabiano Golgo

Ehsanullah (foto) se narodil 2 roky poté, co americké jednotky ovládly Afghánistán. Žije v Kábulu se svými rodiči, 2 sestrami a babičkou. Snil o tom, že se stane fotbalistou, a cvičil s velšským trenérem, který minulý měsíc opustil zemi, protože se bál invaze Tálibanu. Ehsanullah nosí západní oblečení, poslouchá západní hudbu, rád sleduje Netflix a zveřejňuje své každodenní fotografie na Instagramu. V pátek ho otec přiměl vymazat všechny jeho obrázky z této aplikace, aby ho noví vládci nepotrestali za to, že vedl „západní život". Jeho sestra minulý týden opustila školu, stejně jako se učitelé sami vzdali výuky dívek - aby nečelili pronásledování podle zákona šaría, který se jim po 2 desetiletích vrátí do života.





Ehsanullahův otec prosil americkou a další ambasádu, aby jim udělila vízum již před 3 měsíci, neúspěšně. Měli by prostředky na zaplacení cesty a několik měsíců na přežití v jiné zemi. Je chemik a jeho manželka je manažerkou zákaznických služeb v hotelu. Jejich dcera plánovala, že se stane zdravotní sestrou. Nyní jsou všichni potenciálními oběťmi nových vládců.



Zeptal jsem se Ehsanullaha, co si o své situaci myslí. Čí je to chyba? Trumpa a Bidena, pohotově odpověděl. Cítí se frustrovaný z toho, že je Spojené státy opustily tak uspěchaným a zbabělým způsobem. „Opustili nás jako krysy utíkající z potápějící se lodi“.



Zeptal jsem se ho, jestli nevidí chybu u 300 tisíců Afghánců, kteří byli vycvičeni zahraničními armádami a kteří mají k dispozici miliardy dolarů moderní výzbroje. Ehsanullah odpovídá, že tito lidé mají rodinné příslušníky, kteří jsou součástí Tálibanu, jako většina občanů jeho národa. Že i když americkou přítomnost mnozí vítali, drtivá většina národa cítila, že zahraniční síly odvedly velmi špatnou práci. Chovaly se k místním, jako by to byli toulaví psi, tvrdí adolescent, chránily zkorumpovanou elitu, ale ve skutečnosti se nepokoušely vyřešit problémy země. Že cizí armády nerespektovaly místní zvyky a byly často zapojeny do zneužívání moci, které nebylo nikdy potrestáno. Přesto si myslí, že bylo lepší mít je jako vládce, než propadnout středověku Talibanu.



Ehsanullah mi pak ukazuje, že kábulská televizní stanice informovala, že německé velvyslanectví poslalo domů 22 600 litrů alkoholu, včetně 60 000 plechovek piva. To ho velmi naštvalo - „Němci místo našich lidí odesílají ze země pivo, jak evropské ...“



Jeho otec stále doufá, že Joe Biden zasáhne teroristy překvapivým útokem, zatímco Erfanullah je realističtější a říká, že ví, že tato válka je prohraná a zvítězili islamističtí fundamentalisté.



Většina lidí v Afghánistánu stále žije podle přísných islámských pravidel, ale tisíce žen ve srovnání s minulostí našly omezené, ale rozšířené svobody. Ehsanulleovi nejvíce vadí, že se jeho sestra nyní bude muset vzdát svých snů a že může být nucena vdát se za bojovníka z Tálibanu. Jeho matka se bude muset zavřít doma a doufat, že nebude pronásledována kvůli svému předchozímu profesnímu životu.



Táliban vládl v celém Afghánistánu od roku 1996 do roku 2001. Všichni čelili omezením podle jejich konzervativního výkladu islámu, ale ta uvalená na ženy byla nejpřísnější. Ženy nesměly odejít z domova bez mužského opatrovníka a musely si zakrývat tělo od hlavy až k patě v burce. Neměly přístup k žádné lékařské pomoci, nesměly navštěvovat školu ani pracovat.



Nyní podle nich jedinou nadějí je, že Čína, která má v zemi velké investice, bude tlačit na Táliban, aby si místo vlády teroru zachoval nižší profil, aby vypadaly ekonomické vazby Číny na Afghánistán méně kontroverzně, a také proto, že čínská vláda má silnou protimuslimskou politiku. Výměnou za investice může Táliban omezit své dříve nechvalně známé excesy proti ženám, aby byl méně považován za mezinárodního pariu, a tím by se otevřela jejich schopnost vydělávat. Rusko, které se bojí nárůstu islamistického extremismu na svém středoasijském dvorku, stejně jako Čína, a nyní Írán, který má mnoho co ztratit, protože se stal domovem pro tisíce afghánských uprchlíků, se snaží vytvořit společnou strategii.



Učitel, jehož okres v severní provincii Mazar-e-Sharif nedávno připadl Talibanu, řekl, že „na začátku, když jsme viděli rozhovory s Tálibanem v televizi, jsme doufali v mír, jako by se Táliban změnil. Ale když jsem viděl Táliban zblízka, nezměnil se vůbec. “



Táliban v neděli konstatoval, že chce v Afghánistánu „opravdový islámský systém“, protože je to „jediný způsob, jak ukončit válku a zajistit práva“, a to i pro ženy.

