Odchod západních jednotek z Afghánistánu teď tam povede k strašlivé válce

19. 8. 2021

čas čtení 4 minuty

Šéf obranného výboru Dolní sněmovny: Nechápu zahraniční politiku britské vlády



Tobias Ellwood, konzervativní předseda britského parlamentního výboru pro otázky obrany: Tento ústup, tento strategický ústup z Afghánistánu je zjevně chybný manévr. Nikdo nerozumí tomu, proč děláme totéž, co Amerika. A já jsem se snažil podrobněji hovořit o některých mýtech, které se opakovaně šíří. Víte, ten počet těch jednotek, které tam byly, byl minimální. Na americkém velvyslanectví tady je více personálu, než kolik bylo v Afghánistánu Američanů. Ale ono to přesně stačilo, aby to umožnilo afghánským bezpečnostním jednotkám fungovat, což udržovalo Táliban v defenzívě a umožňovalo to afghánské vládě fungovat. Odstraňte tu podporu a hned vidíte, co se stalo. A co je opravdu smutné, je, že naše zahraniční politika se v důsledku tohohle úplně rozpadla. Nechápu, co se to teď snažíme dělat v jižním Tichomoří a v Asii. Protože Čína dala Tálibanu 60 miliard. Čína nyní vytvoři spojnici v systému Jeden pás, jedna cesta, z Číny až po Karáčí, záměrně, aby měli zadní přístup do své vlastní země, pokud by byl Tchajwan v následujících dvou desetiletích obklíčen. Tento odchod je obrovská chyba. Samozřejmě je to humanitární katastrofa, která nám vzniká přímo před očima.



Moderátor: Osmkrát obvinil dnes v Dolní sněmovně šéf Labouristické strany Borise Johnsona ze samolibosti a nečinnosti. Měl pravdu?



Tobias Ellwood: Myslím, že určitá míra samolibosti a nečinnosti tam existuje. Úřad premiéra se prostě snaží dělat zároveň příliš mnoho věcí, a nerozumějí tam tomu, co se děje. My hovoříme o údajné "globální Británii", vrcholná schůzka skupiny G7 byla celá o tom, jak se budeme mezinárodně aktivizovat, Amerika použila ten výraz, "Amerika je zpět". Já jsem byl nadšen, když byl odstraněn Trump, a začal jsem mít naději, že Biden bude povzbuzovat Západ, aby navzájem spolupracoval. Ale tady jsme, a společně odcházíme. A pak existuje ještě jiná velká otázka, zda Británie je schopna dělat věci, vést sama koalice. To nebylo zas tak složité, to, co jsme tam dělali. Ale bylo to klíčově důležité. A když jsme teď odešli, povede to k strašlivé občanské válce. Protože na tomto převzetí moci není nic jednoduchého. Někdejší Severní Aliance, tamější váleční magnáti se nyní společně organizují. A ti se objeví na scéně a budou bojovat zuřivě. A to povede k další velmi temné kapitole pro Afghánistán.



Moderátor: Když padly Falklandské ostrovy, tehdejší ministr zahraničí odstoupil. Je rolí parlamentu pohnat exekutivu k odpovědnosti, to vám opravdu říkat nemusím. Měli by všichni ve vládě zůstat ve svých funkcích po tom, co se teď stalo?



Tobias Ellwood: Oni mají teď operační povinnosti, evakuaci. Velká otázka je, proč jsme nenechali otevřené vojenské letiště v Bagramu. To nechápu vůbec. Namísto Kábulu, civilního letiště. Myslím si, že rezignace není otázkou pro právě teď. Ale vy jste se zmínil o Falklandských ostrovech. Víte, my pořád máme na Falklandských ostrovech vojáky. O mnoho let později. Máme vojáky na Kypru. Američané mají vojáky v Džibuti. Mít někde vojenskou posádku, to neznamená, že nejste úspěšní. Poskytuje to stabilitu. Poskytuje to trvalost. Poskytuje to výcvik. A to je přesně to, co bychom měli dělat v Afghánistánu. Musíme přece vědět, kde ta země leží: mezi Íránem, Ruskem a Čínou. Tohle je důležitá část světa. Proč jsme si to neudrželi na naší straně?



Zdroj v angličtině (audio) ZDE (od minuty 27)

0