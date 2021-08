Britský poslanec o Afghánistánu: Udělali jsme celou řadu školáckých chyb

23. 8. 2021

Moderátorka: Hovořila jsem s britským konzervativním poslancem Tobiasem Ellwoodem. Je to předseda britského parlamentního výboru pro obranu a také bývalý armádní důstojník. Zeptala jsem se ho, co se mělo při stahování západních vojsk udělat jinak.



Tobias Ellwood: Vůbec se s námi předem nejednalo. Spojené státy se rozhodly stáhnout svou armádu nejprve z letiště v Bagramu, to byla první chyba, pak se rozhodli evakuovat civilisty až po odchodu armády. Bylo by bývalo lepší to udělat obráceně. A pak existuje širší otázka, proč odtamtud vůbec odcházíme. A já si myslím, že pro mnoho britských poslanců, když uvažuji o parlamentní debatě minulý týden, myslím, že to je pro Západ ostudná situace. Uvědomujeme si, že jsme nyní oslabená síla. Zdá se, že jsme méně schopni postavit se rychle se měnícímu světu kolem nás.







Tobias Ellwood: Je nutno to dát do kontextu. My jsme tam už nebojovali od roku 2014. Tohle se stalo obětí amerického předvolebního narativu. Začali říkat "Přiveďte naše vojáky domů!" "Tohleto jsou jen nekonečné války." Jak jsem ale já řekl minulý týden ve sněmovně, v Londýně je na americkém velvyslanectví více Američanů, než kolik bylo amerických vojáků v Afghánistánu. Ale ono to přesně stačilo. 2000 vojáků, kteří poskytovali afghánské armádě podporu, aby vítězila nad Talibánem. Bylo to problematické, o tom není pochyb. V Afghánistánu to není lehké, ale dělali pokroky. A my jsme jim odebrali podporu, Odebrali jsme jim leteckou nadřazenost. To znamenalo, že afghánská armáda viděla, že je už nepodporujeme. Že jsme se na ně vykašlali. Ale řekněme to jasně. Tohle není v žádném případě pokojná změna režimu. Váleční magnáti se nyní přeskupují. Existuje opravdu množství civilistů, dvojnásobný počet obyvatel než v roce 1996, kteří tam ten Talibán nechtějí. Už jste viděli demonstrace proti Talibánu.



Moderátorka: Co si myslíte o skutečnosti, že osobnosti jako Hamid Karzai, Abdullah Abdullah, klíčové osobnosti v afghánské vládě podporované USA a Británií nyní jednají s politickými činiteli Talibánu?



Tobias Ellwood: S Talibánem musíte jednat, částečně proto, protože existuje akutní krize a to letiště musí zůstat otevřeno. Toho se dá dosáhnout jedině za dohledu Talibánu. Ale vlastně to hodně vypovídá o elitářství Kábulu. O těchto lidech, kteří prostě chtějí přežít. A přidají se ke komukoliv, kdo vítězí. Takže skočili do postele i s Talibánem. Čína bude dělat totéž. Do určité míry i Rusko. Avšak důsledky pro širší Afghánistán budou velmi smutné. Talibán nemá žádné zkušenosti s řízením země. Je to rozrůzněné hnutí. Skládá se z nejrůznějších skupin a ozbrojených bojůvek. Není to žádná hotová, připravená vláda. A všichni ti lidé, kteří byli ve vládě, státní úředníci a ti, například, kdo řídili letiště, odjíždějí. Takže tu máte obrovskou krizi, humanitární katastrofu, velmi pravděpodobně dojde k hladomoru, prostě proto, že se rozloží ekonomika, protože Spojené státy také zmrazily velkou část afghánského kapitálu. Proto je důležité, aby britský premiér, ve svých prohlášeních pro G7, požadoval investice do úřadů OSN, aby vstoupily do té země, například Světový potravinový program, UNHCR. Pokud nebudou do země pozváni, dojde ke kolosální humanitární katastrofě. A to všechno jen proto, že my jsme se rozhodli odejít.



Moderátorka: Neznamená však to, že afghánská elita se nyní chystá setkat se s Talibánem, že prostě není možné provést invazi a zavést demokracii?



Tobias Ellwood: Udělali jsme celou řadu školáckých chyb. Zahájili jsme výcvik afghánské armády až po pěti letech. Odepřeli jsme r. 2001 Talibánu místo u vyjednávacího stolu. Jak jinak by situace vypadala, kdyby tam byli. A samozřejmě, máme na Kábul zaměřenou vládu západního stylu, která je naprosto nevhodná pro kmenovou strukturu země, jako je Afghánistán. Školácké chyby, které jsme měli napravit. Když to ale všechno dáme stranou, za posledních několik let - vy a já jsme o Afghánistánu nehovořili, nebyl ve zprávách - vedlo se mu opravdu docela dobře.



Moderátorka: Dnes jsme slyšeli názor Tonyho Blaira. Co si myslíte o nich?



Tobias Ellwood: Má absolutně pravdu. A ukazuje to problémy, mohu-li to tak říci, v našem "speciálním vztahu" k USA.



Moderátorka: Chtěl byste, aby náš současný premiér byl více jako Tony Blair, tedy?



Tobias Ellwood: Nemyslím si, že to je konstruktivní srovnání. Nezapomínejte, že Tony Blair, i když teď říká ty věci, s nimiž souhlasím, nechal pak naprosto odvést svou pozornost a absolutně špatně nás zatáhl do války v Iráku v roce 2003. Bylo to naprosto zbytečné odvedení pozornosti od toho, co se dělo. Takže já slyším, co Tony Blair říká, ale to, co my teď potřebujeme, je angažmá k obnovení západní rozhodnosti ohledně toho, v co věříme, co podporujeme, co jsme ochotni bránit. Protože lidé, kteří teď z tohoto mají prospěch, jsou teroristé a naši nepřátelé, zejména Čína a Rusko. A to je na tom smutné, protože se podívejte, kde Afghánistán leží. Mezi těmito dvěma zeměmi a taky Íránem. Je to důležitá země, které bychom měli být blízko, vzhledem k tomu jak se v nadcházejících dvou desetiletích změní politická moc.

