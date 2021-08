Vyrobil robotku, aby ukázal, jací jsou uprchlíci

28. 8. 2021

Když Saidullah Karimi vstoupí do místnosti, modré Athéniny oči se rozsvítí. Když Karimi natáhne ruku, Athéna ji taky natáhne. Když Karimi zatne ruku v pěst, a pak ji otevře, Athéna udělá totéž.



Athéna není dítě ani domácí zvíře, ale robotka.



Ale Athéna je něčím víc než jen produktem talentovaného člověka, který má rád hobby, píše New York Times. Karimi je ortopéd-technik a vyrobil robotku Athénu jako symbol toho, co dokáží uprchlíci a čím mohou přispět své společnosti, pokud by dostali šanci.



"Chtěl jsem ukázat své schopnosti a schopnosti uprchlíků," říká Karimi.



Robotka Athéna je pozoruhodnou poctou jeho vynalézavosti. Prsty robotky vyrobil z rukojetí žiletek, které vytvaroval v kuchyni nad hořákem sporáku. "Zkoušel jsem kartáčky na zuby, ale ty rukojeti od žiletek fungovaly nejlépe," řekl.



Nohy a ruce robotky Karimi vyrobil z pet lahví, které upekl v troubě, aby je tím přitvrdil. Kolečka od kufrů použil jako klouby pro kotníky a kolena posílil kovem, vyřezaným z CD přehrávače. "Také jsem si koupil bezdrátové zařízení a miniaturní mikroelektroniku v bazaru a v obchodě s robotikou," dodal.



Karimi, 52, vyrobil svou robotku letos na jaře, ale novinářům ji odhalil až teď. Pojmenoval ji Athéna podle starořecké bohyně moudrosti a ochránkyně města, v němž nyní žije.



Pozoruhodný inženýrský talent si rozvinul Karimi během dvaceti let v Afghánistánu, kdy navrhoval, konstruoval a pacientům poskytoval umělé končetiny a prostetickou podporu. V roce 2017 dorazil do Athén po nebezpečném útěku s rodinou přes tři země, zasněžený horský průsmyk a Egejské moře. V Afghánistánu po něm šli teroristi. Pak v Řecku čelil nezvládnutelné a často ponižující překážce: nemohl najít práci.



"Zažádal jsem o práci ve třech ortopedických dílnách," řekl. Odpověděli mi: "Vy přicházíte z Afghánistánu. Tady je Evropa." Měl pocit, že se mu muži v dílně smějí.



Předložil ředitelům dílen svůj životopis a doklady o svém profesním vzdělání, jehož dosáhl v Afghánistánu a v Pákistánu, jenže šéfové dílen mu je prostě hned vrátili. "Řekli mi: 'Evropská technologie je úplně jiná. Nejste seznámen se stroji.'"



Jenže stroje, které Karimi v Afghánistánu používal, všechny pocházely z Německa, a v důsledku dlouhé afghánské války měl Karimi rozsáhlé zkušenosti se složitými zraněními. "V důsledku střelných zranění, min a bomb je v Afghánistánu velká poptávka po protézách. A spousty složitých případů obrny, která v Řecku neexistuje."



Bez zaměstnání seděl Karimi doma. Tak začal chodit po ulicích a sedět v parcích.



"Byla to pro mě obtížná doba," řekl. "Umíte si to představit. Pracoval jsem v Afghánistánu 21 let. Pak jsem přišel o zaměstnání, o dům. Přišel jsem do Řecka bez práce a bez jazyka."



Jeho reakce byla vynalézavá a vzdorná. Rozhodl se, že zkonstruuje celé tělo.



"Začal jsem něco vyrábět, že jim ukážu," řekl.



"Jednoho dne jsem pil z dvoulitrové lahve coca-coly a pomyslel jsem si, 'tu láhev bych mohl použít jako stehno a jednolitrovou láhev jako lýtko.' Napadlo mě, že bych mohl udělat robota z recyklovaných věcí. Dá se to udělat."



Při výrobě Athény měl také Karimi v úmyslu, že by mohla pomoci invalidním dětem v adaptaci na protetika a na cvičení.



"Chtěl jsem vyrobit robota a do protetik dát čidla, takže, když dítě pohne kolenem, robot také pohne kolenem," řekl. "Chtěl jsem, aby robotka kopírovala chůzi, pohyby rukou, všechno." A robot také dokáže zraněné dítě rozveselit.



V roce 2018 Karimi konečně získal evropskou kvalifikaci a je nyní uznáván jako ortopedický technik. Dostal také v tom roce trvalý pobyt v Řecku.





