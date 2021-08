Tom Stoppard přiznává, že se v Anglii nikdy necítil doma

31. 8. 2021

Je ale vděčný, že ho Británie zachránila před "životem v komunismu"



Sir Tom Stoppard hovořil o tom, jak jeho ostrá kritika komunistických režimů v jeho hrách, která má vazbu na skutečnost, že byl dětským židovským uprchlíkem z Československa, ho postavila do konfliktu s "živou" levicovou britskou divadelní scénou.



Stoppardova vášnivá obrana spisovatelů a novinářů ohrožených komunistickými a totalitními režimy, i jeho hrdost na to, že je Brit, znamenala, že byl nepopulární v některých oblastech britského divadelního establishmentu, řekl Stoppard v rozhovoru s programovým týdeníkem BBC Radio Times.

"Život v Anglii byl velmi silně a živě levicový, a především se to týkalo anglického divadla. V určitou dobu mě šlo už na nervy, že jsem dostal azyl v Británii, protože všichni, které jsem znal, na mě s.ali. Tak vám za to děkuju. Víte, bez Británie, by býval musel žít v komunistickém Československu!



Stoppard, 84, řekl v rozhovoru, že se konečně zabýval tímto dlouho zanedbávaným rysem svého života ve své nejnovější a nejosobnější hře, Leopoldstadt, kteerá se vrátila do londýnských divadel po lockdownu.



Hra se soustřeďuje na neklid, vyvolaný vědomí, že člověk vlastně nikdy řádně nikam nepatří. To odráží Stoppardovu výchovu - i to, že byl vychováván jako hrdý Angličan a nevěděl nic o svém národním kulturním dědictví.



"Objevuju se v té hře jako mladý Angličan, Leon," říká Stoppard. Tato postava, před tím, než jako dítě uprchla z židovské čtvrti ve Vídni před válkou, evropský žid jménem Leopold, nezná svou vlastní historii. "Ve Vídni mu říkají: 'Mimochodem, co znamená to tvé jméno Leonard? Vždyť ses jmenoval Leopold. Bylo to příliš židovské? Víš, žes měl jiné jméno a jsi pokračováním té osoby."



Stoppard, který je nejvíce znám takovými hrami jako Rosencratz a Guildernstern jsou mrtvi a svými scénáři pro filmy jako Zamilovaný Shakespeare, se narodil v roce 1937 jako Tomáš Sträussler.



Jeho židovská rodina po nacistické invazi uprchla z Československa, a poté, co se usadila v Anglii, jeho matka se podruhé vdala a vzala si britského armádního důstojníka Kena Stopparda, muže, kterého dramatik charakterizuje jako "vrozeného antisemitu". Jeho nevlastní otec byl přesvědčen, že "narodit se jako Angličan znamená vyhrát první cenu v loterii života" a říkal mladému Tomovi: "Neuvědomuješ si, že jsem z tebe udělal Brita?"



"Proč se oženil s židovkou s dvěma dětmi, netuším, ale udělal to," říká Stoppard.



Otázka totožnosti se vynořila pět desetiletí po Stoppardově příchodu do Británie, kdy se zeptal své sestřenice, jak židovští jsme. "Co máš na mysli? Jsi naprosto žid. Co je to za otázku?" reagovala, nakreslila mu rodinný rodokmen a ukázala mu, že většina jeho nejbližších příbuzných zahynula v Osvětimi a v dalších táborech.



"Myslím, že mě jaksi moje matka vychovávala tak, abych po příchodu do Anglie udělal červenou čáru za tím co, bylo," uvažuje Stoppard. "V podstatě jsem si ale řekl: 'Tohle se stalo tvé rodině a ty si prostě jen tak ležérně přijal jiné jméno a jinou národnost. Probuď se!"



V důsledku tohoto uvědomění začal Stoppard smiřovat své různé totožnosti. To shrnul v esemesce svému producentovi, když mu napsal, že začal pracovat na nové hře. O čem že bude? "O tom, co je to být žid."



