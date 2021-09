Co si dnes přečtete v Britských listech

2. 9. 2021

čas čtení 1 minuta

Není možné omezovat právo na odmítnutí lékařského zákroku, jako je vpravení injekce do těla. Jde-li o vakcinaci proti covidu, nelze se na věc z právního pohledu dívat jinak. Je ale možné, z hlediska prokazatelného veřejného zájmu, omezit nadstandardní sociální kontakt lidí, kteří takového práva využijí. Jinými slovy, uplatnění práva na blbost by mělo být kompenzováno vyšší mírou odpovědnosti za důsledky, soudí Bohumil Kartous.

Daniel Veselý se ptá, zda nyní skončí válka proti teroru, když - jak soudí - vedla vojenskými intervencemi v Iráku a Afghánistánu místo k deeskalaci islámského extremismu k jeho podnícení v podobě Islámského státu a odhadovaným vysokým statisícům obětí. A zda se přesouvá těžiště globálního konfliktu na dálný východ, nebo zda se transformuje do podoby “počítačové hry” bezpilotních bombardérů. Spalování uhlí zkracuje lidské životy ve více kontaminovaných oblastech více než řada jiných civilizačních rizik, jako je HIV, kouření nebo automobilová doprava. Třetina až polovina druhů stromů na planetě je ohrožena vyhynutím, a to zejména zemědělskou činností. Pokud by k tomu došlo, ekosystém zkolabuje. Koronavirus patrně způsobí dlouhodobé dopady na rozdílné vnímání této globální krize evropskými společnostmi. Zejména z hlediska vnímaných dopadů na život. Zároveň je možné vnímat vysoce odlišnou zkušenost mezigenerační, pokud jde o životní újmu způsobenou pandemií. Mladí lidé ji pociťují významně častěji.



0