Polsko: Američany vlastněná televize může dál vysílat

1. 9. 2021

Ohrožená satelitní televize TVN24 je v oficiálním registru, kde zůstane bez ohledu na to, zda se jí podaří obnovit polskou licenci.

Polský rozhlasový a televizní regulátor KRRiT souhlasil se zařazením satelitní televize TVN24 do oficiálního registru, což "zajišťuje pokračování vysílání programů TVN24 po 26. září 2021, bez ohledu na výsledky současných řízení".

TVN24 má problémy s obnovením licence na na rok a půl. Její současné povolení vyprší 26. září. V polovině srpna vlastník stanice, kanál Discovery, získal pro nizozemskou licenci. Začne platit, pokud by televize nezískala licenci v Polsku.

Podle práva EU licence získaná v jednom členském státě platí na území celé unie. V praxi umožňuje vysílání na satelitních platformách, kabelových sítích a internetu. Nicméně TVN24 chce pokračovat v provozu s polskou licencí.

Počátkem srpna dolní komora polského parlamentu schválila novelu mediálního zákona z dílny vládní strany PiS. Ta uvádí, že vysílací licence smí získat pouze entity se sídlem v Evropském ekonomickém prostoru, pokud nejsou závislé na entitách mimo něj. Nicméně o novele bude hlasovat senát, který jej patrně zamítne nebo pozmění, protože v horní komoře disponuje většinou opozice.

Zmíněná novela vyvolává různé pochybnosti, zejména v oblasti polsko-americké spolupráce. Rezervovaný postoj vyjádřil i prezident Andrzej Duda, který prohlásil, že znárodňování médií v Polsku "by mělo probíhat na principech volného trhu".

Pokud by novela byla schválena, ovlivnila by TVN24, která je známa kritickým postojem k polské vládě. Discovery by pak byla nucena televizi prodat.

