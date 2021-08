Polský parlament schválil mediální zákon, který má zlikvidovat poslední nezávislou televizní stanici

11. 8. 2021

čas čtení 3 minuty





Vláda hlasování vyhrála navzdory tomu, že přišla o parlamentní většinu, poté, co přišla o podporu koaličního partnera, a navzdory rozsáhlým celostátním protestům



Polští poslanci schválili nový kontroverzní mediální zákon, který může vést k odebrání vysílací licence poslední nezávislé televizní stanici v Polsku, kritické vůči vládě. Nicméně vláda strany PiS přišla o několik klíčových hlasů a její dlouhodobá budoucnost je nejasná.



Po rozsáhlých protestech proti tomuto zákonu ve Varšavě a v 80 dalších městech byl kontroverzní mediální zákon schválen ve středu 228 hlasy vůči 216 v dolní komoře parlamentu, která má 460 křesel.

K hlasování došlo v dramatické situaci, kdy premiér Mateusz Morawiecki v úterý vyhodil z funkce svého zástupce Jarosława Gowina, šéfa menší koaliční partnerské strany Akord za to, že navrhovaný mediální zákon kritizoval. Znamenalo to, že Gowinova strana odešla z vládní koalice.



Tento zákon - který bude odmítnut v Senátu a pak se vrátí do dolní komory parlamentu, kde by musel ke schválení získat absolutní většinu - zabrání firmám sídlícím mimo EU mít většinový podíl v polských médiích.



To by znamenalo, že americká mediální skupina Discovery by musela prodat svůj majoritní podíl v televizi TVN, významné polské televizi, jejíž zpravodajský okruh TVN24 je často ostře kritický vůči straně PiS, která vládne v Polsku od roku 2015.



Firma Discovery konstatovala v prohlášení po hlasování, že je "nesmírně znepokojena" a že je zákon "útokem na základní demokratické zásady svobody projevu a nezávislosti médií".



Discover apelovala na senát a na polského prezidenta Andrzeje Dudu, aby se proti tomuto zákonu postavili a zabránili jeho schválení. "Budoucnost Polska jeko demokratické země v mezinárodní aréně a jeho důvěryhodnost v očích investorů na tom závisejí," konstatovala v prohlášení.



Třináct poslanců, kteří oficiálně patří do klubu Akord, je stále ve větším sporu s populistickou stranou PiS a jejich odchod připravil vládu o její většinu jediného hlasu.



Straně PiS se však úspěšně podařilo přesvědčit dostatečné množství poslanců z menších stran, aby hlasovali pro tento zákon, který je ostře kritizován jak z EU, tak z Washingtonu. Polská média informují, že poslanci dostali od strany PiS úplatky, aby pro zákon hlasovali.



Ztráta hlasů neznamená pád vlády, to by vyžadovalo oficiální vyjádření nedůvěry vládě, avšak komentátoři souhlasí, že strana PiS je oslabena a bude muset nyní spoléhat na hlasy ultrapravicové Konfederace.



Vláda strany PiS se systematicky snaží ovládnout polská média. Původní média veřejné služby proměnila ve státní propagandistickou mašinérii a soukromá média donutila k bankrotu.



Opoziční Občanská platforma, kterou od června vede bývalý polský premiér a prezident Rady Evropy Donald Tusk je rozhodnut stranu PiS porazit a problém svobody médií je podle něho otázka, která by mohla sjednotit opozici.



Radosław Sikorski, bývalý Tuskův ministr zahraničí a europoslanec pro Občanskou platformu, napsal ve středu na Twitteru: "Náš parlament bude dnes hlasovat pro odebrání licence televizi TVN, největší, Američany vlastněné nezávislé televizní stanici. Pokud ten zákon bude schválen, zajdeme zřejmě za bod, odkud už není návratu směrem ke kleptokratické autokracii."



