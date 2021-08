Koronavirus: Světová zdravotnická organizace apeluje na politiky, aby ukončili "ostudnou nerovnost v distribuci vakcín"

11. 8. 2021

čas čtení 3 minuty

Nejpostiženějšími oblastmi nákazou jsou Praha (22,7 nákaz na 100 000 obyvatel), Praha-východ (21,17), Jihlava (25,51), Olomouc (21,66), České Budějovice (24,92), Tachov (20,12). Plzeň (18,59). Nákaza je stále relativně mírná, avšak velmi silně rozšířená po mnoha místech v ČR. V úterý 10.8. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR 263 denních nákaz. V ČR do 10.8. zemřelo 30 371 lidí.. V nemocnicích je 52 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 675 450 osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE





První dávkou bylo v ČR očkováno 5 598 519 osob, i druhou dávkou 4 970 839 osob. Před nebezpečnou variantou delta je tedy dosud v ČR stále ještě nechráněno cca 50 procent obyvatelstva.







- Jižní Korea zaznamenala více než 2200 nových denních nákaz, je to od začátku pandemie rekord, konstatoval ve středu jihokorejský ministr zdravotnictví Kwon Deok-cheol.

- Světová zdravotnická organizace naléhá na 20 nejmocnějších světových politiků, aby ukončili "ostudnou" globální nerovnováhu v přístupu k vakcínám, které nemají chudé země, aby se do letošního října zabránilo dalším vlnám covidu.





- Rusko zaznamenalo 799 nových denních úmrtí na covid. Už po čtvrté tento měsíc je to absolutní rekord.



- Pracovníci, kteří se vrací v Británii do kanceláří, mají problém s hlukem. Studie 2000 úředníků zjistila, že se kvůli hluku v kanceláři nedovedou soustředit na práci, nemají v zaměstnání dostatečně funkční onlinovou infrastrukturu pro videokontakty a více než polovina konstatuje, že při práci doma byli daleko produktivnější, zejména mladí.



- Thajsko začíná testovat očkování prostřednictvím nosního spreje, po "slibných" testech na myších.



- Facebook odstranil stovky účtů, generovaných v Rusku, které šířily dezinformace proti očkování. Zaměřovaly se na občany v Indii, v Latinské Americe a v USA.



- Americký vládní poradce varuje, že se koronaviru nikdy nezbavíme a bude to sezónní infekce.



- Ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško uvedl, že vakcína Sputnik V je vůči variantě delta účinná "z asi 83 procent", což je méně, než se původně usuzovalo.



- Třetí, posilovací vakcína se zřejmě bude v Británii dávat lidem se slabým imunitním systémem, ale asi ne všem lidem starším 50 let.



- Britský ministr zdravotnictví Sajid Javid se vyjádřil, že se připravuje v Británii od podzimu posilovací očkování třetí dávkou,a však čelný expert konstatoval, že takové rozhodnutí věda nepodporuje a je zbytečné.