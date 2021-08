Neočkovaní jsou ohrožení možnou smrtí. Dříve nebo později totiž covid nutně dostanou

11. 8. 2021

Varianta delta znamená, že ve společnosti nelze získat stádní imunitu



S nynější variantou delta koronaviru není možné vytvořit ve společnosti stádní imunitu, vysvětlil profesor Sir Andrew Pollard, ředitel Oxford Vaccine Group při slyšení v Dolní sněmovně.



"Problémem s tímto virem je, že to nejsou spalničky," řekl Pollard. Kdyby bylo 95 procent lidí očkováno proti spalničkám, ten virus se nemůže obyvatelstvem šířit. Ovšem varianta delta koronaviru dokáže nakazit i lidi, kteří jsou očkovaní. A to opravdu znamená, že všichni, kdo dosud nebyli očkovaní, se v určitou dobu koronavirem nakazí ... a my nemáme nic, co by kompletně zabránilo šíření koronaviru." S nynější variantou delta koronaviru není možné vytvořit ve společnosti stádní imunitu, vysvětlil profesor Sir Andrew Pollard, ředitel Oxford Vaccine Group při slyšení v Dolní sněmovně."Problémem s tímto virem je, že to nejsou spalničky," řekl Pollard. Kdyby bylo 95 procent lidí očkováno proti spalničkám, ten virus se nemůže obyvatelstvem šířit. Ovšem varianta delta koronaviru dokáže nakazit i lidi, kteří jsou očkovaní. A to opravdu znamená, že všichni,



I když jsou existující vakcíny velmi efektivní při zabraňování vážného průběhu covidu a úmrtí na covid, nedokáží zabránit tomu, aby plně očkovaná osoba nebyla nakažena koronavirem.



Pojem stádní imunity spolna velké množství obyvatel, kteří získají plnou imunitu - buď prostřednictvím očkování, nebo prostřednictvím infekce. Taková imunita poskytuje nepřímou ochranu předinfekční nemocí pro neočkované a pro ty, kdo nebyli nakaženi.



Z dat nedávné studie React, kterou provedli v Imperial College v Londýně, vyplývá, že plně očkovaní lidé ve věku od 18 do 64 let mají ve srovnání s neočkovanými osobami o 49 procent menší riziko, že budou nakaženi. Studie také zjistila, že plně očkovaní lidé mají pozitivní test na covid třikrát méně často, pokud přijdou do styku s nakaženou osobou.



Pollard si nemyslí, že by bylo zapotřebí třetí, posilovací vakcíny: "Museli bychom očkovat třetí vakcínou, pokud by se objevily důkazy, že roste počet hospitalizací, anebo, další etapa, kdyby očkovaní lidé začali umírat. To se zatím neděje. I jestliže by zeslábla míra protilátek vyvolaných očkováním v krvi, náš imunitní systém si pravděpodobně bude pamatovat očkování po mnoho desetiletí a poskytne míru ochrany před virem," řekl Pollard. "Takže není důvodu panikařit. Nezaznamenáváme, že by u očkovaných osob vznikal vážný průběh onemocnění."



