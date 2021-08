Kuchař z Cardiffu přišel během týdne o otce, matku a bratra na koronavirus. Nenechali se očkovat...

10. 8. 2021

čas čtení 1 minuta





Kuchař Francis Goncalves přišl o matku, o otce a o bratra - zemřeli na covid během jediného týdne, nenechali se očkovat, protože se děsili dezinformací od odpůrců očkování.



Goncalvesův otec Basil, 73, se nakazil covidem v nemocnici a jeho matka Charmagne, 65 a bratr Shaul, 40, se nakazili během rodinné večeře.



Všichni tři žili v Portugalsku a odmítli se nechat očkovat. Goncalves se vyjádřil, že doufá, že jeho zkušenost přiměje další skeptiky, aby se nechali očkovat.



"Stali se obětí protiočkovací propagandy," řekl. "Ta zneužívá lidí, kteří se bojí, a tak padnou do pasti. Chtěl bych, aby si lidi uvědomili: proč by vás chtěla vláda poškodit tím, že vám dá vakcínu? Jaký by to mělo smysl? Mluvil jsem s tolika lidmi, kteří se vakcíny bojí a ono to stojí životy."



Goncalvesův bratr byl "nejzdravějším člověkem", jakého znal. Je přesvědčen, že by mu vakcína zachránila život. "Když znovna necvičil ve fitku nebo neběhal, chodil na procházky. Patnáct let nepil alkohol a jedl jen plodiny."



Podrobnosti v angličtině ZDE



0