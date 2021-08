KLDR: Smrt Kim Čong-una by mohla přinést i jaderný konflikt

13. 8. 2021

Nedořešené nástupnictví může severokorejský režim zásadně destabilizovat.

Nejhorší možný scénář po úmrtí současného vládce by mohl být násilný frakční boj, s ozbrojenými střety a nasazením jaderných, chemických a biologických zbraní, píše Doug Bandow.

Vloni nebyl Kim Čong-un příliš vidět. Nakonec se znova objevil. Zjevně výrazně zhubnul. Pokud by to byl záměr, je to pro něj dobrá zpráva. Nejen že býval morbidně obézní, ale také kouří a pije. Hrozí mu tak nemoci srdce, diabetes a několik dalších chorob. Zhubnutí by mu mohlo zvýšit šance na dožití.

Avšak výrazný úbytek na váze nemusí být vždy záměrný. A pokud je to takhle, může jít o známku vážné choroby, například rakoviny. Navíc se nedávno na Kimově hlavě objevil obvaz.

Nic z obojího nebylo veřejně oznámeno a může jít o maličkosti. Před sedmi lety Kim zmizel a vrátil se za čas, údajně po operaci kotníku. Také poslední incident může být nedůležitý.

Ale jsou tu známky toho, že severokorejský vládce a jeho kolegové se připravují na proces předání moci. Počátkem roku se Kim stal generálním tajemníkem vládní strany, takže tato pozice již není rezervována pro jeho mrtvého otce. To může být nedůležité, ale komentátor Andrej Lankov naznačil, že to může souviset s nástupnictvím. Je tu možnost, že by zůstal v pozici druhého muže ve státě a nejvyšší moc předal jinému.

Kimův otec Kim Čong-il v posledních letech vlády Kim Ir-sena působil jako kvazipremiér a řídil vnitřní politiku země. Když se sám v srpnu 2008 zotavoval z mrtvice, švagr působil jako jeho zástupce. (Kim Čong-un jej později nechal popravit.)

Vše co víme o Kim Čong-unově zdraví jsou náznaky, pověsti a zlomky informací. Nicméně v režimu založeném na vládě jednoho muže jsou otázky nástupnictví velice důležité. Úmrtí Lenina, Stalina či Maa vyvolala dlouhé a zásadní mocenské boje.

Dnešní severokorejský lídr nemá zjevného nástupce. Jeho děti jsou příliš mladé. Jeho žena nemá politickou roli. Jeho starší bratr byl vyřazen z linie otcem a politicky je bez vlivu. Nevlastního strýce vyhnal do exilu jako velvyslance v Evropě. Jedinou myslitelnou kandidátkou by byla jeho sestra Kim Jo-džong. Ačkoliv ale hraje důležitou roli, její moc se zdá být takřka úplně odvozená, závislá na bratrovi. Zřejmě byla střídavě povyšována a degradována, což naznačuje chybějící mocenskou základnu.

Navíc severokorejská politika je sexistická. Jediné ženy, které se těšily určité autoritě, byly manželky vládců, jejich družky a sestry, jejichž vliv vymizel okamžitě po předání moci.

Kdo by se tedy mohl stát příštím následníkem v Kimově dynastii? Ještě koncem června sesadil několik předních představitelů, které poslal na nižší pozice.

V takovém případě by boj o nástupnictví mohl být brutální a nepředvídatelný. Po moci mohou sáhnout šéfové bezpečnostních služeb. Armáda může usilovat o moc, nebo pomáhat k moci výměnou za privilegia.

Přinejmenším na počátku by mohlo vzniknout kolektivní vedení. Ovšem severokorejský systém byl vždy totalitární vládou jednoho muže. Pro ty, kdo nevyhráli, v něm není místo.

Lze doufat v reformně smýšlející vládu, ale není příliš pravděpodobné, že by vznikla. Nejhorší možný scénář představuje rozhořčený frakční boj sklouzávající k násilí, s použitím jaderných, chemických a biologických zbraní. I když ani pravděpodobnost tohoto scénáře není o mnoho vyšší, vyvolává děs.

Možná se nestane ani jedno, ani druhé, přinejmenším teď hned. Kim Čong-un je nejspíš relativně zdráv, nebo alespoň natolik, aby přežil příštích několik let. Avšak možné důsledky jeho úmrtí by mohly způsobit, že se řada lidí na Západě modlí za jeho zdraví.

