Rozhovor Britských listů 409. Jižní Morava po tornádu. Potřebujeme nadále pomoc

22. 7. 2021

Je tomu skoro měsíc poté, co neobvykle ničivé tornádo zlikvidovalo několik vesnic na Břeclavsku a Hodonínsku. Paní Zlata Maděričová z Moravské Nové Vsi stále ještě nemá ve svém poničeném domě elektřinu z rozvodné sítě. Problém nezmizel a vzájemná lidská solidarita je i nadále potřebná, i když někteří lidé nevědí, co to je, a jiní dokonce podvádějí. O katastrofě po měsíci hovoří se Zlatou Maděričovou Bohumil Kartous. Tento Rozhovor Britských listů se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 23. července 2021.





