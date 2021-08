"Katastrofa." Toryové ostře zkritizovali Borise Johnsona za zradu Afghánistánu

18. 8. 2021

Boris Johnson čelil ve středu vlně zuřivosti ze všech křídel britské Konzervativní strany ohledně toho, jak se Británie zachovala v Afghánistánu. Jedenáct bývalých ministrů britské vlády a desítky poslanců z Dolní i z Horní sněmovny vyjadřovalo svůj hněv a frustraci nad selháním britských výzvědných služeb i přípravy.



Během zuřivé debaty v britské Dolní sněmovně drtivá většina konzervativních poslanců, kteří vystoupili, odsoudila selhální Británie v tom smyslu, že se britské vládě nepodařilo předvídat, že Táliban rychle ovládne Kábul. Hovořili také o ponížení Británie na světovém jevišti. Více než třicet konzervativních poslanců hovořilo proti vládě, jen hrstka ji podpořila.

Mnozí poslanci také v Dolní sněmovně ostře kritizovali amerického prezidenta Joea Bidena. Označovali za "ostudné", že Biden obvinil z návratu Tálibanu k moci selhání afghánských bezpečnostních jednotek.



Opoziční poslanci se posmívali Borisi Johnsonovi i ministru zahraničí Dominicu Raabovi, kteří byli minulý víkend, kdy byl dobyt Kábul, na dovolené. Šéf opoziční Labouristické strany, Sir Keir Starmer, upozornil ministra zahraničí, který byl na dovolené na Krétě, že "koordinovat mezinárodní akci se nedá z pláže". Reakcí ve sněmovně byl smích.



Boris Johnson se snažil tvrdit, že "Británie byla připravena", avšak jeho lživá tvrzení odmítli významní konzervativci, včetně bývalé premiérky Theresy Mayové, bývalého ministra obrany Liama Foxe a bývalého ministra zahraničí Jeremyho Hunta.



Theresa Mayová pronesla sžíravý útok na zahraniční politiku a výzvědná selhání Borise Johnsona i prezidenta Bidena. Argumentovala, že Johnson se měl pokusit o utvoření aliance v rámci NATO, bez USA, aliance, která by v Afghánistánu zůstala.



"Byly naše výzvědné informace opravdu tak špatné? Bylo naše porozumění afghánské vládě opravdu tak chabé? Byly naše informace o tom, co se děje, opravdu tak nedostatečné? Anebo jsme se prostě jen rozhodli, že musíme dělat všechno, co dělají Spojené státy, a modlit se, že to nějak snad nakonec dopadne dobře?" řekla Mayová.



K dalším bývalým britským ministrům ostře kritizující vládu Borise Johnsona se přidal i Iain Duncan Smith, který konstatoval, že "paralely s odchodem Američanů ze Saigonu jsou šokující, ale také velmi pravdivé." Iain Duncan Smith chtěl vědět: "Požadovali jsme vůbec v nějaké etapě, aby americké vláda své rozhodnutí zrevidovala? Řekli jsme jim, že tohle je špatně?"



Owen Paterson, bývalý ministr pro Severní Irsko, to označil "za největší ponížení Británie od Suezu". Dodal, že "Západ je nyní ve skutečném průšvihu". "Čína, Rusko a Írán jsou nepřátelské. Co řekneme občanům Tchajwanu, Indie, Pákistánu a západní Ukrajiny? Všichni se teď budou bát," řekl.



V Horní sněmovně zdůraznil Philip Hammond, bývalý ministr obrany, ministr zahraničí a ministr financí, že došlo ke "katastrofálnímu selhání západní politiky". Michael Howard, bývalý šéf Konzervativní strany a bývalý ministr vnitra, konstatoval, že odchod Američanů "fatálním způsobem ochromil důvěryhodnost jakékoliv západní podpory či jakéhokoliv západního ujišťování o podpoře - minulé, současné i budoucí - které my na Západě nabídneme komukoliv, kdo to budou potřebovat. Veškeré budoucí sliby budou devalvovanou měnou."



V emocionálním projevu, který vyvolal v Dolní sněmovně potlesk (Sněmovna má zakázáno tleskat!) řekl Tom Tugendhat, konzervativní předseda zahraničněpolitického výboru, který sloužil v Afghánistánu jako armádní důstojník, že Británie a její západní spojenci dostali "velmi tvrdou lekci".



"Nemusí to být porážka. Avšak v této chvíli to zatraceně jako porážka vypadá," řekl Tugendhat.



Tugendhat ostře kritizoval výrok Joea Bidena, že afghánská armáda neměla odvahu bojovat za svou zemi: "Avšak být svědkem toho, že jejich vrchní velitel zpochybňuje odvahu mužů, jimž po boku jsem bojoval. Tvrdit, že utekli. To je ostudné. Ti, kdo nikdy nebojovali za vlajku, kterou vztyčují, by si měli dávat pozor, zda kritizovat ty, kdo bojovali.



Mnoho otázek bylo zaměřeno na selhání vlády a bezpečnostních institucí předvídat rychlé vítězství Tálibanu. Bývalý hlavní poslanec pro vnitrostranickou hlasovací disciplínu Mark Harper zpochybnil Johnsonův postoj, když se ptal na "katastrofální selhání našich výzvědných informací anebo zhodnocení našich výzvědných informací", vzhledem k tomu, že 8. července tvrdil Johnson, že Táliban absolutně nemá možnost vojensky zvítězit.



Někteří konzervativní poslanci naléhali, aby parlamentní výbor pro výzvědné a bezpečnostní záležitosti tuto věc začal vyšetřovat a konzervativní poslanec Andrew Bridgen požádal Johnsona, aby s parlamentem sdílel, jaká hodnocení vydaly britské výzvědné služby o Afghánistánu. Johnson se odpovědi vyhnul.



Někteří konzervativní poslanci také chtěli vyšetřování selhání celé britské invaze do Afghánistánu - Johnson to odmítl. Takové vyšetřování požadoval Tobias Ellwood předseda výboru pro obranu, a varoval, že se "obává, že dojde k útoku podobnému útoku z 11. září, aby se to vyrovnalo tomu, co se stalo před dvaceti lety".



Keir Starmer, šéf opoziční Labouristické strany, konstatoval, že toto byl "katastrofální týden, pokračující tragédie" a že je Johnson "děsivým způsobem" nepřipravený a jeho reakce je "hrozná".



Vládu zkritizoval i Justin Welby, anglikánský arcibiskup z Canterbury, který konstatoval, že britský příslib, že přijme uprchlíky z Afgánistánu, musí být "morální" a musí být založen na tom, co lidi potřebují, ne na konkrétních číslech. "Selhání, jemuž dnes čeíme, není vojenské ani diplomatické, ale politické," zdůraznil.



