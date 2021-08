Otevřený dopis ministru zahraničních věcí - žádáme o zajištění ochrany práv žen a dívek v Afghánistánu

20. 8. 2021

čas čtení 2 minuty

Ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek, MA Loretánské náměstí 5 118 00 Praha 1 – Hradčany

Vážený pane ministře,





Česká ženská lobby společně s dalšími 30 členskými organizacemi Evropské ženské lobby vyzývá Evropskou unii a všechny její členské státy, aby okamžitě přijaly opatření k zajištění ochrany práv všech žen a dívek v Afghánistánu.





„Jsme hluboce znepokojení situací žen a dívek v Afghánistánu za vlády Talibánu. Všechny naše myšlenky směřují k nim v těchto hrozných časech,” uvedla prezidentka Evropské ženské lobby Réka Sáfrány.





Česká ženská lobby vyjadřuje solidaritu všem afghánským ženám a dívkám. V bezprostředním ohrožení smrtí a násilí ze strany Talibánu se ocitly ženské aktivistky, ochránkyně práv žen, ženy v občanské společnosti, všechny podnikatelky, výzkumnice a ženy s rozhodovací pravomocí.





“Láme nám srdce sledovat zhoršení postavení afghánských žen po letech tvrdé práce těchto žen v přístupu k jejich základním právům na vzdělání, ekonomickou nezávislost a sebeurčení,” řekla ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová.





Tato práva jsou zakotvena v základních hodnotách rovnosti žen a mužů v EU, které by se EU měla snažit chránit ve všech svých aktivitách a politikách.





EU a její členské státy musí přijmout okamžitá opatření k zajištění ochrany a bezpečí ochránců práv žen, kterým hrozí okamžitá odveta, a to tím, že jim poskytnou bezpečné cesty, zjednodušené postupy a přístup k azylu. Rovněž by měly být okamžitě zastaveny všechny deportace do Afghánistánu.





EU a její členské státy musí také použít všechny prostředky k zajištění dodržování práv žen a dívek v Afghánistánu v následujících týdnech nebo měsících, a to vysláním silného signálu, že nebude tolerováno žádné porušování práv žen. Okamžitě musí být zavedeno pečlivé sledování situace a podpora organizací pro práva žen v regionu, aby mohly být přijaty sankce a zapojen Mezinárodní trestní soud v případě porušení práv žen a mezinárodního humanitárního práva.







S pozdravem,





Marta Smolíková, předsedkyně ČŽL



