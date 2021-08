Průběžné zpravodajství:

Ve Spojených státech je hospitalizováno s covidem stále větší množství dětí

24. 8. 2021

čas čtení 3 minuty





- Více děti je nyní hospitalizováno s covidem na jihu a na středozápadě Spojených států, jak se vysoce nakažlivá varianta delta šíří mezi neočkovanými lidmi. Jedna nemocnice v New Orleansu má za poslední tři týdny na lůžkách až 20 dětí s covidem. V roce 2020 tam počet hospitalizovaných dětí s covidem nikdy nepřekročil sedm. I když děti málokdy mívají vážný covid anebo na virus umírají, z nedávných dat vyplývá, že pediatrické hospitalizace na koronavirus v USA jsou nyní na nejvyšší míře od začátku pandemie.



- Obvodní lékaři a zdravotnici v Anglii informují o vlně fyzického a verbálního násilí od pacientů. Někteří lékaři sdělili novinářům, že se obávají jít do práce a někteří zdravotníci opustili svá zaměstnání v důsledku každodenních nadávek od veřejnosti. Jiní zdravotníci dostávají výhrůžky, že bude v ordinaci umístěna bomba a jedno londýnské zdravotnické středisko dostalo vlnu nenávistných mailů za to, že zahájilo očkování. British Medical Association informuje, že více než třetina lékařů je v poslední době obětí verbálních útoků. Důvodem jsou odklady v léčbě a změny ve fungování zdravotnictví v důsledku pandemie. - Více děti je nyní hospitalizováno s covidem na jihu a na středozápadě Spojených států, jak se vysoce nakažlivá varianta delta šíří mezi neočkovanými lidmi. Jedna nemocnice v New Orleansu má za poslední tři týdny na lůžkách až 20 dětí s covidem. V roce 2020 tam počet hospitalizovaných dětí s covidem nikdy nepřekročil sedm. I když děti málokdy mívají vážný covid anebo na virus umírají, z nedávných dat vyplývá, že pediatrické hospitalizace na koronavirus v USA jsou nyní na nejvyšší míře od začátku pandemie.- Obvodní lékaři a zdravotnici v Anglii informují o vlně fyzického a verbálního násilí od pacientů. Někteří lékaři sdělili novinářům, že se obávají jít do práce a někteří zdravotníci opustili svá zaměstnání v důsledku každodenních nadávek od veřejnosti. Jiní zdravotníci dostávají výhrůžky, že bude v ordinaci umístěna bomba a jedno londýnské zdravotnické středisko dostalo vlnu nenávistných mailů za to, že zahájilo očkování. British Medical Association informuje, že více než třetina lékařů je v poslední době obětí verbálních útoků. Důvodem jsou odklady v léčbě a změny ve fungování zdravotnictví v důsledku pandemie.





- Osoby vážně nemocné na covid méně pravděpodobně zemřou a nepotřebují invazivní ventilaci, pokud leží na břiše, když dostávají kyslík, zjistil globální výzkumný projekt.



- Itálie v neděli zaznamenala 5923 nových nákaz a 23 dalších úmrtí. Celkem v Itálii od začátku pandemie zemřelo na covid 128 751 osob.



- Británie v neděli zaznamenala 32 253 nových nákaz a dalších 49 úmrtí. V sobotu to bylo 32 058 nových nákaz a 104 úmrtí. V pondělí Británie zaznamenala 31 914 osob, v nemocnicích bylo 6441 pacientů a 40 lidí zemřelo.



- Lidé v Británii nakažení covidem se budou moci podrobit testování, aby se zjistilo, jak silné mají protilátky.



- Írán zaznamenal dosud nejvyšší denní počet mrtvých na covid, 684.



- Rusko v neděli zaznamenalo 20 564 nových denních nákaz. Celkem je v Rusku registrováno 6 747 087 náákaz.



- Izrael zahájil program testování protilátek u dětí starších tří let. Chce zjistit, kolik ochrany před virem vzniká u dětí. ZDE



-Průměrný počet mrtvých na covid je nyní v Británii 100 denně. Vyvolává to obavy z toho, co se stane, až se vrátí děti do škol. ZDE



- Asi 5000 lidí bylo nakaženo covidem na hudebním a surfařském festivalu v Cornwallu, i když orgánizátoři tvrdí, že tam byla zavedena přísná proticovidová opatření. ZDE



- Pokud by Austrálie zrušila lockdown po proočkování 80 procent obyvatelstva, na covid tam zemře 25 000 lidí, vyplývá z modelování. ZDE

0