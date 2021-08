OSN: Afghánistánu mohou už v září dojít potraviny

25. 8. 2021

čas čtení 2 minuty

Světový potravinový program při OSN vyzývá k neprodlené pomoci, když chaos po převzetí moci Talibánem a druhé sucho za tři roky vytváří vážnou humanitární situaci.

Agentury OSN varují, že nedostatek potravin v Afghánistánu může nastat již v září, pokud nedojde k zaplacení neprodlené pomoci. První dodávky pomoci, včetně chirurgického vybavení a sady pro vážně podvyživené, uvízly na kábulském letišti, upozorňuje Karen McVeighová.

Světová zdravotnická organizace v pondělí prohlásila, že uzavření letiště pro komerční lety zastavilo klíčové dodávky.

Světový potravinový program, který přiváží dodávky po silnici, oznámil, že se mu v danou chvíli daří dostávat zásoby čtyřmi různými cestami, ale příští měsíc mu mohou potraviny začít docházet.

Ředitel agentury pro Afghánistán Andrew Patterson prohlásil, že přiváží jídlo humanitárními hraničními přechody, včetně směru z Uzbekistánu, odkud přijelo 50 % zásob, a také z Pákistánu a Turkmenistánu.

"Přichází zima. Vstupujeme do hubené sezóny a mnoho afghánských cest bude pokryto sněhem. Potřebujeme dostat potraviny do skladů, odkud je třeba je distribuovat," říká Patterson. "Nyní jsme dostali do země 20 000 metrických tun potravin, máme 7 000 metrických tun na cestě."

"Potřebujeme dostat k Afgháncům dalších 54 000 metrických tun do konce prosince. Mohou nám začít docházet potraviny v září."

Patterson prohlásil, že jeho agentura potřebuje dodatečných 200 milionů dolarů k nákupu potravin pro až 20 milionů lidí, kteří je mohou potřebovat. Polovina obyvatel Afghánistánu, téměř 18,5 milionu lidí, již závisí na pomoci a vzhledem k letošnímu suchu zřejmě jejich počet stoupne.

Podle agentur je klíčové, aby se zdravotnické a potravinové zásoby dostaly ke zhruba 300 000 lidí vysídlených během posledních dvou měsíců během postupu Talibánu, který kulminoval obsazením Kábulu 15. srpna.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0