Podivná aliance USA a Talibánu: Západ se vykašle na desetitisíce Afghánců, jejichž život je ohrožen

25. 8. 2021

čas čtení 2 minuty

Odpovědnost Ameriky za ty v Afghánistánu, kdo by se octli v nebezpečí, kdyby Amerika odešla? Joe Biden: "Fuck that! (Hovno!), o to se starat nemusíme. Udělali jsme to ve Vietnamu a Nixonovi a Kissingerovi to prošlo."



Britská evakuace osob z Kábulu má skončit "během 24-36 hodin", což potenciálně znamená, že nebude možno evakuovat desetitisíce Afghánců, kteří spolupracovali se západními armádami a institucemi a jsou nyní ohroženi smrtí. Stále sebevědomější Talibán nyní zakázal Afgháncům cestovat na kábulské letiště.



Americký prezident Joe Biden odmítl na virtuálním jednání skupiny G7 prosby Británie, aby byl humanitární letecký most prodloužen za datum 31. srpna. Úterní britské Channel 4 News to v úvodu nazvaly "podivnou aliancí mezi Bidenem a Talibánem". Britská evakuace osob z Kábulu má skončit "během 24-36 hodin", což potenciálně znamená, že nebude možno evakuovat desetitisíce Afghánců, kteří spolupracovali se západními armádami a institucemi a jsou nyní ohroženi smrtí. Stále sebevědomější Talibán nyní zakázal Afgháncům cestovat na kábulské letiště.Americký prezident Joe Biden odmítl na virtuálním jednání skupiny G7 prosby Británie, aby byl humanitární letecký most prodloužen za datum 31. srpna. Úterní britskéto v úvodu nazvaly "podivnou aliancí mezi Bidenem a Talibánem".

Britští konzervativní poslanci neuvěřitelně zuří a poukazují na to, že tzv. "mimořádně přátelský vztah" mezi Británií a USA skončil a britsko-americké vztahy jsou "na nejnižším bodě od Suezu".



Britské armádní zdroje uvádějí, že americká armáda potřebuje dva až tři dny pro uzavření svých operací na kábulském letišti a britská vojska musejí skončit nejméně 24 hodin předtím - takže zůstává jen několik málo hodin pro další evakuace.



Prohlášení Borise Johnsona po jednání skupiny G7 požadovalo "cestovní mapu pro budoucí angažmá s Talibánem" - přiznání, že světoví politikové jsou bezmocní vůči převzetí moci Talibánem v Afghánistánu.



Johnson jmenoval podmínky, má-li Západ uvolnit miliardy dolarů hospodářské pomoci Afghánistánu. Mezi nimi musí být vzdělávání dívek do 18 let.



V úterý večer potvrdila Jen Psaki, Bidenova tisková mluvčí, že odchod amerických vojsk skončí do 31. srpna.





Americký satirický televizní komentátor John Oliver v půlhodinovém sžíravém komentáři o americké zradě vůči Afghánistánu poukázal na to, že Joe Biden absolutně nepociťuje žádnou odpovědnost za místní oběti amerických zásahů v jiných zemích a stará se jen o zájem amerických občanů. V níže citovaném videu (minuta 20:00) John Oliver cituje bývalého amerického diplomata Richarda Holbrooka, jemuž Biden v r. 2010 řekl, že je nutno "stáhnout všechny americké vojáky z Afghánistánu bez ohledu na důsledky pro ženy nebo pro kohokoliv jiného". A když Holbrook poukázal na to, že Amerika má odpovědnost za ty, kdo by se octli v nebezpečí, kdyby USA odešly, Biden se zmínil o odchodu USA z jihovýchodní Asie v roce 1973 a řekl: "Fuck that! (Hovno!), o to se starat nemusíme. Udělali jsme to ve Vietnamu a Nixonovi a Kissingerovi to prošlo."





0