Brexit vedl v Británii k prázdným policím v supermarketech - Britové zažívají zkušenost někdejšího východního Německa

26. 8. 2021

Britský vládní mluvčí: "Britský lid opakovaně hlasoval pro ukončení volného pohybu obyvatelstva a pro získání kontroly nad naším imigračním systémem. Zaměstnavatelé musejí investovat do našich domácích pracovníků a nespoléhat na zaměstnance ze zahraničí."



Tomio Okamura rozmisťuje před volbami v České republice billboardy v tom smyslu, že "si nenecháme diktovat Evropskou unií". Andrej Babiš vyvolává nesmyslný strach před uprchlíky a chce zrušit Schengen, možná znovu zadrátovat hranice jako za komunismu?

Babiš: „Chci naše státní hranice, Schengen není funkční.“ Jo. A na hranicích zase dráty a v nich vysoké napětí. A pro sebe zase pěkně diplomatický pas. — Jaroslav Flegr (@FlegrJaroslav) August 25, 2021

Populistické šílenství má vážné ekonomické dopady. Přesně to nyní zaživá Velká Británie.



Britský National Farmers' Union, Svaz britských zemědělců, informuje o nesklizeném ovoci a zelenině po celé Británii. Na ovocnářské farmě v hrabství Herefordshire hnijí v keřích nesklizené borůvky. Ovoce je zralé a připravené na sklizeň, není však, kdo by je sklízel.

"Pracujeme po celou zimu. Dá to hodně práce, prostřihávat, sprejovat, všechna další péče, a pak je nemůžeme sklidit - prostě to ovoce shnije," řekl Nick Leeds, z Withers Farm v Ledbury. Chybí mu asi čtvrtina z jeho 350 sezónních pracovniků a předpovídá, že mu letos na polích shnije asi polovina sklizně borůvek - jeho firma tak přijde o 100 000 liber - 3 miliony Kč.



Většina sezónních pracovníků normálně přijížděla z Evropské unie, zejména z Rumunska a z Bulharska. Brexit nyní zabránil jejich příjezdu. Netýká se to pouze borůvek, ale mnoha dalších farmářů. Jeden není schopen sklízet papriky, jiný zucchini. Problém je i se zvířaty. Zemědělci nemohou posílat prasata na jatka, protože v důsledku nedostatku pracovníků fungují jen čtyři dny v týdnu, protože nemají dost řezníků, kteří by maso zpracovávali.



Nedostatek pracovních sil není jen v zemědělství. Police v britských supermarketech jsou prázdné, protože chybí 100 000 řidičů kamionů. Zejména je nedostatek piva, jednak není dodáváno hostincům, ale ani supermarketům. Fast food restaurant Nandys musel uzavřít své dveře, protože nemá kuřecí maso. McDonalds nemají mléčné koktejly. Je nedostatek nových automobilů a prodejci hraček varují rodiče, aby si nakoupili vánoční dárky už teď protože hraček bude letos na podzim nedostatek.



Maloobchody a logistické firmy varují, že v Británii nyní chybí asi 100 000 kamionistů. V průmyslu zpracovávajícím maso, kde pracují ze dvou třetin cizinci, chybí nyní asi 14 000 pracovníků.



Nedostatek pracovníků také likviduje rybářský průmysl:





The fishing industry is warning that there could be a shortage of seafood in supermarkets, because of a Covid and Brexit-related staffing crisis.@C4Ciaran reports. https://t.co/MYVbsRtk7y — Channel 4 News (@Channel4News) August 25, 2021

Podrobnosti v angličtině ZDE







K tomu ještě perlička:







Jsem právě u pasové kontroly na londýnském letiští Gatwick a elektronické imigrační brány odmítají VŠECHNY nové, modré, pobrexitové britské pasy, vyvolává to chaos. Pasy z Evropské unie systém propouští. Ach, ta ironie!







Currently at Gatwick airport passport control and the e-readers are rejecting ALL new blue post Brexit passports causing chaos. EU ones are fine. Oh the irony! #brexitbenefit — Disenchanted (@KWallisSmith) August 20, 2021





Mnoho britských průmyslových předáků apeluje na Johnsonovu vládu, aby umožnila vstup do země pracovníkům z EU.Na to reagoval deníkubritský vládní mluvčí: "Britský lid opakovaně hlasoval pro ukončení volného pohybu obyvatelstva a pro získání kontroly nad naším imigračním systémem. Zaměstnavatelé musejí investovat do našich domácích pracovníků a nespoléhat na zaměstnance ze zahraničí."